Сколько помады съедает женщина

Средний вес красящей части помады – 3 грамма. Выходит, чтобы съесть при жизни хоть килограмм помады, нужно купить 333 тюбика. Энтузиасты из проекта Snopes провели свое расследование и выяснили, что одного трехграммового стыка хватает примерно на 410 нанесений. Умножим на количество тюбиков и получим 136 530 нанесений помады за всю жизнь.

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Предположим, что целевая аудитория помады – женщины от 15 до 70 лет – всего 55 лет активного использования. Чтобы успеть за этот период накрасить губы 136 530 раз, нужно ежедневно без перерывов и выходных наносить помаду 7 раз в день.

В том числе во время болезни, отпуска или даже если вы весь день сидите дома. Причем вся эта помада должна оказаться у вас в животе – и не оставить следа на кружке, чьей-то щеке или ватном диске.

Что токсического можно найти в помаде

Есть несколько основных ингредиентов, вызывающих панику из-за своей "токсической" репутации.

Парабены. Парабены в помаде выполняют роль консервантов и помогают ей дольше не портиться. Иногда парабены связывают с раком груди, нарушениями эндокринной системы и ослабленным иммунитетом, однако доказательств этого пока недостаточно.

Свинец. В 2009 году FDA нашла небольшое количество свинца в помаде на полках американских бьюти-маркетов. Его содержание ничтожно мало – всего 0,001 грамма на литр. Кроме того, анализ крови не сможет обнаружить следы свинца после такого макияжа. Поэтому FDA приняло решение, что такое содержание металла допустимо и безопасно для здоровья.

Никель, кадмий, алюминий и другие тяжелые металлы. В одном исследовании ученые протестировали 32 вида помад и сравнили содержание тяжелых металлов с допустимыми значениями. Во всех помадах они обнаружили марганец, в большинстве своем высокое содержание титана и алюминия. Далее специалисты подсчитали, что для 10 из 32 видов помад ежедневное использование может привести к превышению допустимого уровня хрома.