Часто интерес к макияжу возникает в раннем возрасте, например когда ребенок ежедневно видит, как мама красится перед работой. Как правило, желание тоже пользоваться косметикой увеличивается в школе, когда дети берут на себя новые роли и подражают подросткам или взрослым.

Также на тему: Почему нужно защищать кожу от видимого света

Запреты бездействуют

Категорические запреты использовать косметику или фразы "ты прекрасный/прекрасная, какой/ка ты есть", скорее всего, мало помогут, к тому же могут испортить отношения с ребенком. Маленький ребенок рано или поздно все равно достанется косметичке, когда родители забудут спрятать его. А подросток тайком накрасится по дороге в школу.

Обсуждение макияжа и честный диалог помогут договориться с детьми всех возрастов. Малышам, скорее всего, понравится предложение приобрести специальную косметику для них, а не влезать в запасы родителей.

Подростку будет приятно, если родители помогут выбрать безопасную косметику или предложат вариант макияжа на особый случай, например день рождения или другой праздник.

Договориться нужно для того, чтобы ребенок не использовал косметику втайне от родителей. Ребенок младше пяти лет может отравиться косметикой, например если случайно его проглотит. У детей всех возрастов может начаться аллергическая реакция на ингредиенты косметики, и им может понадобиться медицинская помощь.

Как подобрать детскую косметику

Вот несколько советов о том, как выбрать и наносить косметику, чтобы не повредить детскую кожу.

Купите безопасные продукты. Перед покупкой продукта постарайтесь изучить информацию о бренде и продукте, узнать, есть ли у них сертификат соответствия. Проверьте срок годности косметики. Купите продукты с наименьшим количеством ингредиентов и избегайте тех, которые вы считаете вредными или сомневаетесь в них.

Начните с меньшего. Если ребенок настойчиво хочет покраситься каждый день, предложите начать с одного продукта, это может быть блеск для губ или помада. Выберите продукты, которые легко наносить и смывать.

Следите за реакцией кожи – важно, чтобы не было раздражения. Реакция на косметику может быть легкой, например покраснение кожи или тяжелой, такой как крапивница и отек. Если косметика вызывает раздражение, удалите из кожи продукт и не используйте его снова.

Не используйте тяжелые продукты на масляной основе на чувствительной или склонной к акне кожи. Плотные кремы, лосьоны, тональные средства могут усилить акне, экзему и другие состояния чувствительной кожи.

Научите ребенка заботиться о своей коже. Ухаживать за кожей важно в любом возрасте, будет полезно, если ребенок научится не только наносить макияж, но и поддерживать здоровье кожи.