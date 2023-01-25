Ученые проанализировали данные обширного исследования "Атеросклероз в местных общинах", которое проводилось в США с 1980 по 2010 годы. Их целью было уточнить влияние сидящего образа жизни в среднем возрасте на когнитивные функции и риск деменции в дальнейшей жизни. Поэтому их заинтересовали данные, как много времени участники исследования проводили у телевизора.
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Первое исследование
Все участники опросили, как часто они смотрят телевизор в начале исследования (1987 – 1989 годы), этот опрос повторили в 1990. Участники сообщали не время ежедневного просмотра, а свое субъективное мнение – делают это редко, средне, часто или очень часто.
Первое исследование провела группа ученых под руководством Прии Палты из Колумбийского университета. Авторы сопоставили то, как многие смотрели телевизор, с результатами когнитивных тестов, которые те прошли в 1990 годах и в конце исследования (2011 – 2013 годы).
Ученые обнаружили, что показатели когнитивных тестов у людей, смотревших телевизор часто или сравнительно часто, за 15 лет снизились на 7% больше, чем у тех, кто это делал редко. Частый просмотр телевизора связан с риском деменции. Эта связь существовала даже у людей, утверждавших, что делают упражнения.
Второе исследование
Авторы второго исследования, которым руководила Келли Гэбриэл из Американской кардиологической ассоциации, фокусировалось на небольшой группе участников, которым провели МРТ-сканирование головного мозга в 2011 году. Ученые проанализировали снимки и обнаружили, что привычка часто смотреть телевизор связана с уменьшением количества серого вещества по сравнению с показателями людей, которые делают это редко.
Ученые указывают, что просмотр телевизора – тип сидящего времяпрепровождения. Новые данные показывают, что это связано с ухудшением когнитивных способностей и состоянием маркеров здоровья мозга. Поэтому уменьшение сидячего времени очень важно для поддержания оптимального здоровья мозга.
Эксперты добавили, что не все типы сидячего времяпровождения одинаково вредят когнитивным способностям. Просмотр телевизора относится к типам активности, не стимулирующим когнитивную деятельность. С другой стороны, чтение, настольные игры и работа с компьютером скорее помогают предотвратить деменцию.