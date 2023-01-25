Ученые проанализировали данные обширного исследования "Атеросклероз в местных общинах", которое проводилось в США с 1980 по 2010 годы. Их целью было уточнить влияние сидящего образа жизни в среднем возрасте на когнитивные функции и риск деменции в дальнейшей жизни. Поэтому их заинтересовали данные, как много времени участники исследования проводили у телевизора.

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Первое исследование

Все участники опросили, как часто они смотрят телевизор в начале исследования (1987 – 1989 годы), этот опрос повторили в 1990. Участники сообщали не время ежедневного просмотра, а свое субъективное мнение – делают это редко, средне, часто или очень часто.

Первое исследование провела группа ученых под руководством Прии Палты из Колумбийского университета. Авторы сопоставили то, как многие смотрели телевизор, с результатами когнитивных тестов, которые те прошли в 1990 годах и в конце исследования (2011 – 2013 годы).

Ученые обнаружили, что показатели когнитивных тестов у людей, смотревших телевизор часто или сравнительно часто, за 15 лет снизились на 7% больше, чем у тех, кто это делал редко. Частый просмотр телевизора связан с риском деменции. Эта связь существовала даже у людей, утверждавших, что делают упражнения.

Второе исследование

Авторы второго исследования, которым руководила Келли Гэбриэл из Американской кардиологической ассоциации, фокусировалось на небольшой группе участников, которым провели МРТ-сканирование головного мозга в 2011 году. Ученые проанализировали снимки и обнаружили, что привычка часто смотреть телевизор связана с уменьшением количества серого вещества по сравнению с показателями людей, которые делают это редко.

Серое вещество мозга состоит из нервных клеток. Оно играет важнейшую роль во всех функциях организма, включая когнитивные. Обычно чем больше ее объем, тем лучше когнитивные функции.

Ученые указывают, что просмотр телевизора – тип сидящего времяпрепровождения. Новые данные показывают, что это связано с ухудшением когнитивных способностей и состоянием маркеров здоровья мозга. Поэтому уменьшение сидячего времени очень важно для поддержания оптимального здоровья мозга.

Эксперты добавили, что не все типы сидячего времяпровождения одинаково вредят когнитивным способностям. Просмотр телевизора относится к типам активности, не стимулирующим когнитивную деятельность. С другой стороны, чтение, настольные игры и работа с компьютером скорее помогают предотвратить деменцию.