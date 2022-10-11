Ученые проанализировали состав плесени и обнаружили новое соединение с некоторыми перспективными противораковыми свойствами. Противоопухолевый эффект продемонстрировали в лабораторных экспериментах, но ученые надеются на клиническое применение случайно обнаруженного малинового красителя.

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Безопасный грибок

Вид исследовавшего грибка называется Aspergillus cavernicola. Ученые обнаружили, что экстракт грибка содержит пигмент под названием цис-кавернамин, темно-малиновый краситель, обладающий свойствами, подобными пигментам известного грибка под названием Monascus.

В Китае монаскус используется уже более 2000 лет как в медицине, так и в производстве красного дрожжевого риса. В отличие от Monascus, который запрещен в Соединенных Штатах как источник лимона микотоксина, A. cavernicola может быть более безопасным источником натуральных красителей.

– отметили ученые.

Грибок с противораковым действием

Ученые смогли показать, что цис-кавернамин может превращаться в другое соединение, которое они называют монаникотиновой кислотой (МНК). В лабораторных тестах на раковых клетках предстательной железы и мочевого пузыря ученые обнаружили, что МНК обладает противоопухолевыми свойствами, замедляя рост и миграцию этих раковых клеток, блокируя ключевой сигнальный путь.

По словам авторов новой работы, этот грибок можно выращивать в биореакторах с использованием сельскохозяйственных отходов, что должно помочь исследователям расширить применение технологии. Надо проделать большую работу, чтобы превратить пигмент в клинический препарат для лечения рака, поэтому его использование в качестве консерванта для пищевых продуктов кажется более близкой перспективой.