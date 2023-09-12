Ученые из Бирмингемского университета решили проверить, насколько безопасен вейп. Они хотели узнать, как курение электронных сигарет влияет на фенотип и работу нейтрофилов человека (клетки иммунитета).

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Новое исследование электронных сигарет

Исследователи взяли образцы крови у 17 женщин и 14 мужчин в возрасте от 19 до 63 лет. Никто из них не курил вейпы и обычные сигареты, а также не страдал хроническими заболеваниями и не принимал рецептурные лекарства. Из их крови выделили нейтрофилы и подвергли их воздействию 40 затяжек неароматизированного вейпа.

Предыдущие исследования показали, что именно такая ежедневная доза оказывает низкое влияние на здоровье. Половина образцов испытывала влияние паров, содержащих никотин, а остальные – альтернативы без него.

Оказалось, в никотиновой и не никотиновой группах нейтрофилы остались живы, но не могли двигаться. Это сделало их неспособными эффективно бороться с угрозами организма.

Вейп влияет на иммунитет

По данным ученых, пара электронных сигарет замедляют хемотаксис (двигательная реакция микроорганизмов на химический раздражитель) и трансмиграцию нейтрофилов под действием интерлейкина-8 (CXCL8). Так, влияние никотинсодержащей и безникотиновой пары электронных сигарет значительно снижало трансмиграцию нейтрофилов: общее количество нейтрофилов, мигрировавших в CXCL8, уменьшилось на 77,4% и 66,6% соответственно.

Последующие эксперименты с нейтрофилами, подвергшимися воздействию пары электронных сигарет, показали, что накопление микрочастиц от пары электронных сигарет внутри клеток, которые не могут правильно перестроиться, приводит к угнетению нормального функционирования клеток.

Ученые отметили, что нейтрофилы обычно защищают легкие, переходя из крови вместо возможного вреда, прежде чем использовать ряд защитных функций для легких. Таким образом, влияние, которое пары электронных сигарет оказывают на их подвижность, вызывает серьезную обеспокоенность. Исследование показало, что таким образом, электронные сигареты повышают риск респираторных заболеваний.