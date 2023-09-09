Электронные сигареты изначально были представлены как средство, помогающее бросить курить. При этом постоянно появляются данные, что их использование может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем.

Также на тему Нашли новое страшное влияние вейпа на здоровье

Новое исследование электронных сигарет

В новом исследовании ученые из США изучили разные факторы, связанные с использованием электронных сигарет, и определили связь между их использованием и риском развития астмы среди подростков.

Они проанализировали данные с 2015 по 2019 год, собранные из Системы наблюдения за рискованным поведением молодежи. Всего в анализ включили почти 36 тысяч старшеклассников от 13 до 17 лет из США. Ученые провели ряд статистических анализов для выявления демографических и поведенческих факторов, связанных с использованием электронных сигарет, и оценки взаимосвязи между использованием электронных сигарет и риском развития астмы.

Электронные сигареты повышают риск астмы

Интересно, что у подростков из штата Техас была обнаружена значительная связь между постоянным использованием электронных сигарет и повышенным риском развития астмы. Эта ассоциация была сильнее среди подростков, никогда и ничего не куривших раньше. При этом в других штатах не было значимой связи между использованием электронных сигарет и риском развития астмы. Но при этом у подростков, ранее никогда и ничего не куривших, риск развития астмы также был увеличен.

В целом исследование показало, что употребление электронных сигарет может значительно увеличить риск развития астмы у ранее не купивших подростков. Результаты исследования отмечают необходимость эффективных стратегий здравоохранения для контроля за использованием электронных сигарет и предотвращения негативных последствий для здоровья подростков, вызванных курением электронных сигарет.