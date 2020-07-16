Из 2064 года население нашей планеты начнет сокращаться и к 2100 году будет достигать 8,8 миллиарда людей. Это на 2 миллиарда меньше, чем прогнозировали ранее.

Исследование провели ученые из университета штата Вашингтон в Сиэтле. Его опубликовали в медицинском журнале The Lancet.

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Как изменится население

Ученые считают, что в 2064 году население Земли достигнет пика в 9,7 миллиарда, а затем начнет сокращаться.

Основной причиной этого называют то, что все больше женщин в мире делают выбор в пользу образования и работы. Также более доступными становятся контрацептивы.

В каких странах сократится население

Ученые говорят, что с такими темпами к 2100 году население 23 стран сократится вдвое. Это в частности Испания, Португалия, Таиланд и Южная Корея.

Больше всего сократится население:

Япония со 128 миллионов до 53,

Италия с 61 миллиона до 28.

Китаю эксперты прогнозируют пик количества населения в 2024 году — 1,4 миллиарда. А вот до конца столетия эта цифра может сократиться до 732 млн.

На первое место по населению тогда может выйти Индия.

Такое сокращение может привести к увеличению доли старых людей. Тех, кому за 80 лет, будет почти 1 миллиард. В то же время количество детей до 5 лет уменьшится с 681 миллиона до 401 миллиона.