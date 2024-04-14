Bed rotting

То есть, ты просыпаешься, завтракаешь в постели, смотришь сериал, листаешь соцсети – все же там. Вылезать можно только в ванную или чтобы встретить курьера, который принес порцию фастфуда.

Конечно, при этом люди, которые рекламируют такой подход, говорят, что несколько дней в постели помогают им чувствовать себя лучше. Но на самом деле, как говорят ученые, такой образ жизни плохо влияет на наше здоровье.

Какова опасность круглосуточного пребывания в постели

Фиона Барвик из Медицинской школы Стэнфордского университета говорит, что вот это влияет на три важных фактора:

Во-первых, он может сбить циркадные ритмы – наши внутренние часы, которые настроены на свет и темноту, регулирует цикл сна.

Во-вторых, поскольку вы весь день лежали, у вас не было физической активности, потребность во сне не накапливается как надо в течение дня, и ваш график сна сдвигается.

В-третьих, лежание в кровати сутками разрушает ассоциацию спальни с местом для сна, из-за чего потом в кровати будет сложнее засыпать.

Так что, для сна "гниение в постели" вредно, но, если это делать часто. Специалисты говорят, что один раз в месяц можно практиковать такой отдых без последствий для здоровья.

Какие есть более здоровые альтернативы

Ну, если хочется спать, можно поспать минут 20 в середине дня или просто бесцельно гулять по улице, чтобы отвлечься. После утреннего пробуждения находиться при естественном освещении не менее часа, а еще быть осторожным с кофе: пить его только в первые часы после пробуждения, чтобы кофеин потом не помешал сну.

Лучше не проводить весь день в постели людям с депрессивными расстройствами, потому что это не поможет отдохнуть, а наоборот, скорее обострит ситуацию. Депрессия может усилить усталость, из-за чего вам будет хотеться лежать, и, собственно, если вы больше спите, симптомы депрессии могут усиливаться.

Психологи советуют обращать внимание на моменты, когда вам хочется проводить долгое время в постели: это может сигнализировать о депрессии или другом психологическом заболевании. Если у вас есть сомнения, то нужно обратиться к врачу.