Чтобы избежать проблем со стопой, таких как вальгусная деформация, плоскостопие, врастание ногтей или появление стержневых мозолей, важно правильно подбирать обувь.

Также на тему Как правильно ухаживать за стопами, чтобы они были здоровыми

Пальцы должны чувствовать себя свободно. Обратите внимание на то, чтобы самый длинный палец не упирался и тем более не подгибался в обуви. У некоторых людей второй палец длиннее первого, иногда второго и третьего одинакового размера. Поэтому важно подбирать размер обуви, основываясь на длине своей стопы, чтобы в ботинки влезал каждый палец.

Пятка не должна скользить, в этом могут помочь жесткие задники. Они защитят пятку, область ахиллового сухожилия и часть большеберцовой кости, обеспечат поддержку всей стопы. От скольжения уберегут шнурки или застежки. Также необходимо подбирать обувь по погоде, чтобы нога не мерзла и не потела.

Преимущества и недостатки кроксов

Сегодня многие думают, что правильная обувь – это кроксы. Остальные носят их просто потому, что удобно. А производители кроксов утверждают, что их обувь обладает ортопедическими свойствами, отлично подходит для людей, страдающих заболеваниями суставов, а также позволяет ногам отдохнуть и восстановиться в перерывах между спортивными тренировками.

Преимущества кроксов:

широкий мыс не сжимает пальцы ног;

просто ухаживать;

можно носить с носками и без;

доступная цена;

модно.

Недостатки кроксов:

нет поддержки пятки, поэтому нога может скользить;

нет поддержки свода стопы;

в кроксах сложно использовать ортопедические стельки, что плохо для людей, которым они рекомендованы к повседневной носке;

через дырочки в кроксах может показаться, что в них свободно циркулирует воздух и нога "дышит", но это не так. Их делают из пластика, а значит, ноги могут потеть, что способно привести к раздражению, образованию мозолей, лишнему потоотделению.

Подводя итог, можно сказать, что в кроксах удобно выйти в огород или сад, можно дойти до магазина, поэтому не стоит избавляться от любимой обуви. Но и использовать кроксы для долгих прогулок или занятий спортом нельзя, потому что они не сильно отличаются от шлепанцев, не выполняют ортопедические функции и неправильное использование может привести к травме.