Ученые из университета Торонто рассказали, что даже один стакан алкоголя в день увеличивает риск возникновения рака.

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Новое исследование показало, что нет безопасного количества алкоголя – даже небольшой стакан пива может нанести непоправимый вред. Ученый советуют воздерживаться от употребления алкогольных напитков – это единственный способ уберечь тело здоровым.

ИИ узнал об алкогольных рисках

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) команда ученых из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и университета Торонто сравнила показатели потребления алкоголя и относительные оценки рака.

Ученые выяснили, что регулярное употребление пива или вина подпитывает раковые образования – в частности опухоли молочной железы и кишечника.

Все уровни потребления алкоголя связаны с определенным риском. Например, каждый бокал вина стандартного размера в день повышает риск развития рака молочной железы на 6%,

– отмечает Юрген Рем, эксперт по охране психического здоровья.

Регулярное употребление алкоголя может повысить риск образования опухолей / Фото Unsplash

Почему алкоголь пьют после работы

Привычка открывать бутылку в конце рабочего дня получила название "Вино-часы". Люди, которые имеют напряженный график или сложную работу, готовы "успокаиваться" за счет алкоголя.

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По исследованию, особенно склонны к пьянству представители таких профессий:

Менеджеры

Уборщики

Строители

Дальнобойщики

Сотрудники баров

Особенно тенденция к пьянству распространилась во время пандемии.

В нашей клинике мы видим много людей, которые сообщают об увеличении употребления алкоголя с начала пандемии,

– говорит доктор Лесли Бакли, соавтор исследования.

По словам доктора Кевина Шилда, алкоголь вызывает рак разными способами, но основной механизм – через нарушения репарации ДНК.

Что такое репарация ДНК

Этот процесс буквально "ремонтирует" поврежденные молекулы ДНК. Некоторые повреждения могут быть очень вредными – они вызывают мутации генома клеток и влияют на жизнедеятельность организма. Для нормального функционирования клеток репарация ДНК должна быть постоянной. Алкоголь приостанавливает это "восстановление" и пагубно влияет на организм, позволяя раковым клеткам распространяться в теле.

В Канаде алкоголь был связан с 24% случаев рака молочной железы, 20% толстой кишки, 15% рака прямой кишки и 13% рака рта, горла и печени.

Алкоголь также увеличивает риск рака головы и шеи для курильщиков, поскольку увеличивает усвоение канцерогенов из табака,

– говорит Шилд.