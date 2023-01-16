Франция дала старт исследованиям

Это утверждение возникло потому, что во Франции невысокие показатели сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на то, что традиционная диета содержит много насыщенных жиров.

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Когда человек ест много жирного, он повышает уровень холестерина, что способствует развитию атеросклероза и болезней сердца. Поэтому логично ожидать, что во Франции будет высок уровень сердечно-сосудистых заболеваний, но это не так. Одно из объяснений этого феномена – присутствие в стандартном рационе французов красного вина.

Польза красного вина

Основная версия, объясняющая пользу красного вина для сердца и для здоровья, – высокий уровень антиоксидантов полифенолов. Самым эффективным из содержащихся в вине считается ресвератрол.

Исследования ресвератрола активно ведутся с 1990 года и в большинстве своем показывают перспективные результаты. Исследования в пробирке, а также крысах и кроликах показали его эффективность против некоторых видов рака и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Обзор, проведенный в 2019 году, включает исследования на людях, большинство из них невелики. Но результаты подтверждают, что умеренное употребление красного вина может снижать уровень липопротеинов низкой плотности (плохого холестерина), резистентность к инсулину и окислительный стресс.

Другие исследования показали, что люди, которые пьют умеренно, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, кто не пьет или пьет много. Следует отметить, что это опять-таки небольшие исследования.

То, что ресвератрол может защищать от окислительного стресса, привело ученых к мысли, что он продлевает жизнь. Исследования дрозофил и мелких позвоночных показывают, что это действительно так. Например, рыбки, обычно живущие до 9 недель, могут прожить 13 если принимают ресвератрол. Подтверждений того, что это работает на людях или хотя бы на мышах, пока нет. Если не считать того факта, что многие долгожители пьют вино.

При этом доподлинно известно, что употребление алкоголя приводит к разным проблемам со здоровьем, в том числе нескольких видов рака. Безопасной дозы алкоголя нет. Например, большинство случаев рака груди, связанных с употреблением алкоголя, вызваны умеренным количеством – до 1,5 литра вина в неделю или 450 мл крепких напитков.