Мы решили развенчать самые популярные мифы о здоровом образе жизни, чтобы вы не повторяли ошибок многих, не усложняли себе жизнь и тем более не вредили себе в погоне за идеальным рационом. Известная диетология Кристи Гаррисон, автор книги The Wellness Trap рассказала, от каких привычек следует немедленно отказаться, даже если вы сотни раз слышали об их пользе.

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"Детоксикация" организма

"Детокс" вошел в культуру оздоровления очень неожиданно. Внезапно диетологи начали советовать способы, которые должны избавить организм от токсинов или других вредных веществ.

"Это очень вредная тенденция для здоровья", – считает Гаррисон, отмечая, что детоксикация обычно предполагает экстремальные или ограничительные действия.

Очистку соками, пищевые добавки и голодание популяризируют как способы детоксикации организма, но наш организм способен к самоочищению, никакой детоксикации ему устраивать не нужно.

Ваша печень и почки отлично справляются с удалением токсинов в организме без какого-либо вмешательства с вашей стороны.

Экстремальные очистки не заставят эти органы работать лучше, поэтому они совсем не необходимы.

"Культура оздоровления вроде бы рассматривает печень и почки как забивающиеся мусором фильтры в раковине. Многие диетологи говорят о необходимости детоксикации или очищения, чтобы органы работали должным образом. Но это просто неправда, подчеркнула Кристи Гаррисон.

Более того, если у вас нет заболеваний печени или почек или редких случаев острого отравления... вам не нужно делать каких-либо дополнительных усилий, чтобы ваша печень и почки функционировали должным образом.

"лечение" соком

Соки превратились в панацею, которая может исцелить от ряда заболеваний. Впрочем, это миф. Нет никаких научных доказательств очищения соками.

По словам Гаррисона, любая тенденция оздоровления является тревожным сигналом, если ее рекламируют как лекарство или способ помочь с широким спектром различных заболеваний.

Она добавляет, что сок сельдерея, в частности, остается популярной тенденцией среди известных людей и знаменитостей, и многие утверждают, что он способствует быстрой потере веса, улучшению здоровья кишечника, повышению уровня энергии и очищению кожи.

Да, действительно есть ряд хронических заболеваний, от которых сок сельдерея якобы может улучшить состояние, например аутоиммунные заболевания, заболевания кожи, аллергии или расстройства пищеварения. Но исследований, подтверждающих это, крайне мало,

– сообщила специалист.

Несмотря на то, что фрукты и овощи снабжают организм витаминами и питательными веществами, выжимание из них сока не усиливает эти преимущества. Соки могут быть отличным дополнением к рациону с цельными, питательными продуктами, но пить их как замену или очищение – не стоит.

"Чистое" питание

Вот это, наверное, самое любимое – люди буквально становятся одержимыми чистотой того, что кладут себе в тарелку, но забывают главные условия здорового питания.

Чистое питание предполагает концентрацию на потреблении целостной пищи, избегание прошедших оброка продуктов и сокращение потребления сахара. Также это ограничение насыщенных или трансжиров и избегание алкоголя и кофеина.

Некоторые диеты чистого питания подразумевают исключение целых групп продуктов (например, зерновых или молочных продуктов) и чрезмерно ограничительное поведение. Больше врачей тревожит то, как это может привести к неупорядоченным пищевым привычкам или орторексии (одержимость здоровым питанием).



Нет плохой пищи, демонизация продуктов может стать причиной пищевых расстройств / Фото Unsplash

Миф о вреде всей обработанной пищи

Морализация пищи – или маркировка определенной пищи как "хорошей" или "плохой" – является еще одним очень вредным мифом культуры здоровья.

"Не существует хорошей и плохой пищи", – объясняет она. Некоторые продукты более питательны, чем другие.

Демонизация обработанных пищевых продуктов и сахара вредна, потому что это заставляет людей чувствовать, что если они съедят кусок торта, они получат немедленные последствия для здоровья. Такой миф может привести к пищевым расстройствам.

Обработанные пищевые продукты – это те, которые прошли определенную обработку от своего природного состояния, которое содержит что угодно, от конфет и печенья до рыбных консервов или консервированных овощей.

Гаррисон признает, хотя исследования и показывают, что употребление слишком много обработанной пищи или сахара может быть связано с отрицательными последствиями для здоровья, она отмечает, что это не оправдывает уровень страха вокруг определенных продуктов, пропагандируемых в индустрии оздоровления.

"Пищевые добавки лечат" - миф

Употребление витаминов и диетических добавок является более "естественным" решением для достижения хорошего здоровья. По крайней мере, это пропагандируют многие специалисты оздоровительной культуры.

Однако преимущества диетических добавок достаточно неоднозначны. И исследования продолжают доказывать, что витаминные таблетки и жевательные конфеты могут вообще не иметь особого эффекта.

Более того, пищевые добавки могут быть вредными. Да, в больших дозах они будут иметь неприятные побочные эффекты и даже риски для здоровья.

Хитрость и опасность в том, что производители пищевых добавок не утверждают, что их продукты лечат, часто они говорят очень расплывчато. Мол, что они "увеличивают энергию" или обеспечивают "поддержку иммунитету".