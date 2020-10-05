Украина всегда была страной талантливых людей. В частности, именно наши ученые первыми провели трансплантацию сердца и открыли вакцину против холеры и чумы.

Ко Дню врача 24 канал решил вспомнить имена украинских специалистов, внесших весомый вклад в развитие науки и медицины. Конечно, это далеко не весь список, а лишь самые популярные фигуры. Ведь, как мы уже отметили, Украина богата талантливыми и трудолюбивыми людьми.

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Николай Амосов

Отрасль: кардиохирургия, трансплантология и биокибернетика.

Николай Амосов начал свою практику во время Второй мировой войны. А теперь считается чуть ли не самым легендарным украинским врачом, ведь стал первым в мире, кто протезировал клапан сердца.

Для первых сердечных клапанов Амосов использовал лоскутки своей нейлоновой рубашки, которую когда-то привез из Италии.

Амосов проводит операцию / Фото Украина

За жизнь он провел около 6 тысяч операций. Да, только представьте, он работал хирургом до 80-летнего возраста. Через его институт сердечно-сосудистой медицины прошло 80 тысяч пациентов.

Также именно Амосов разработал систему поддержания здоровья, актуальную и сейчас. В ее основе – ограничения в еде и постоянные умеренные физические нагрузки. Он неоднократно подчеркивал, что медицина должна лечить от болезней, а вот поддерживать здоровье – задача каждого.

Годы жизни: 1913-2002.

Владимир Хавкин

Отрасль: бактериология, иммунология.

Фамилия Хавкина незаслуженно менее популярна, чем Амосова. Хотя его изобретение спасло 35 миллионов жизней. Именно он изобрел вакцины против холеры и чумы.

Больше всего его вклад в медицину оценила Британская империя, которая пригласила его работать в Индию из-за критической эпидситуации.

Хавкин среди пациентов / Фото Ukrainian people

Там ученого воспринимали как божество и называли "великим белым целителем", а СМИ его величали как "благодетель человечества".

Годы жизни: 1860-1930.

Владимир Филатов

Отрасль: офтальмология, хирургия.

Одессит Владимир Филатов в 30-х годах стал одним из первых в мире врачей, кто провел успешную пересадку роговицы. Он самостоятельно сконструировал инструменты и стал первым, кто начал выдерживать донорские глаза во льду.

Поскольку изобретение успели сделать до начала Второй мировой войны, для фронтовиков его фамилия стала последней надеждой. Никто из военных пациентов не знал его адреса, на конверте писали просто – "Одесса, врачу Филатову". Так и договаривались об операции.

Филатов осматривает военного / Фото Волынь

Также именно Филатов стал автором тканевой терапии, которую применяют и в настоящее время.

Кроме этого, Филатов основал один из крупнейших в Европе Институт глазных болезней и тканевой терапии, в котором был директором до конца своей жизни.

Годы жизни: 1875-1956.

Владимир Подвысоцкий

Отрасль: бактериология и патология

Подвысоцкий считается одним из родоначальников эндокринологических исследований, регенерации тканей и непрямого деления клеток – митоза. Также именно он открыл миру роль надпочечников в организме.

Владимир Подвысоцкий / Фото НБУВ

Именно он основал медицинский факультет в Одесском университете. Кроме этого, Подвысоцкий возглавлял заведения Красного Креста в Киеве и стал основоположником столичной школы патологов.

Годы жизни: 1857-1913.

Александр Богомолец

Отрасль: патологическая физиология.

Александр Богомолец изучал старение организма и описал концепцию этого процесса в своей книге "Продление жизни", которую перевели на множество языков мира. Впрочем, самым большим его достижением считают изучение взаимодействия опухолей и организма. Да, именно Богомолец перевернул представление медиков и ученых о росте опухолей.

Александр Богомолец / Фото НМУ

Также Богомольца называют организатором украинской науки, ведь именно он основал первые научно-исследовательские учреждения медицинского профиля в Украине (и даже в России).

Иронично, что Ольга Богомолец, тормозившая запуск медицинской реформы, является его правнучкой.

Годы жизни: 1881-1946.