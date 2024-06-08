Об этом говорится в результатах исследования, которое недавно опубликовали в медицинском журнале Neuropsychologia. Исследование охватывает 241 участника. Интересно, что среди них были как мужчины, так и женщины.

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Детали исследования

Всем им предложили пройти на реакцию, внимание и другие задачи на проверку конитивных способностей. Также все они должны были рассказать в анкете о своем настроении, самочувствии и симптомах.

Приложения для отслеживания цикла помогает определить, в какой фазе менструального цикла находились участницы во время тестирования.

Интересно, что разница в реакции и точности между мужчинами и женщинами не обнаружили. Впрочем, результаты женщин с менструацией и без отличались.

"Женщины, которые на момент прохождения тестирования, имели менструации, демонстрировали лучшие результаты на реакцию, точность, внимательность к деталям, чем те участницы, у которых был другой цикл", – говорится в исследовании.

При этом они чувствовали себя хуже других и считали, что это негативно влияет на их показатели.

Почему это важные данные

Одна из исследовательниц, доктор Меган Лоури сообщила, что эти данные помогут женщинам лучше понимать, как их организм меняется в течение месяца, и адаптироваться к этим изменениям.

Исследователи надеются, что эти результаты станут началом дальнейшее изучение этого аспекта медицины и помогут улучшить понимание того, как менструальный цикл влияет на когнитивные способности женщин.