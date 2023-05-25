Польза секса и мастурбации для беременных

Мастурбация, как и сам секс, во время беременности обычно считается безопасной как для матери, так и для плода. Мы не нашли научных подтверждений, что мастурбация при вынашивании ребенка имеет какие-то негативные побочные эффекты.

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Кроме того, мастурбация во время беременности может принести эмоциональную пользу. Она дарит чувство расслабления, что может оказывать положительное влияние на психологическое здоровье и общее самочувствие женщины.

Мастурбация облегчает физический дискомфорт, который женщины могут испытывать из-за повышенного уровня прогестерона, вызывающего мышечное напряжение.

Когда нужно быть осторожным

Однако беременным женщинам все же следует учитывать некоторые моменты, связанные с сексуальной жизнью. Каждая беременность протекает индивидуально, так что если у вас есть противопоказания для занятий сексом, то стоит проконсультироваться с врачом о мастурбации.

Беременным женщинам рекомендуется избегать секса, если протекают околоплодные воды, преждевременное открытие шейки матки, вагинальное кровотечение, предлежание плаценты или преждевременные роды.