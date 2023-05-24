Как формируется сексуальность человека

Сексуальность человека, то есть его желание удовлетворять свою сексуальную потребность, закладывается еще с рождения, но раскрывается только в подростковом возрасте. Свой пол ребенок начинает осознавать примерно до 3 лет. Позже он понимает свою гендерную роль, интересуется своими половыми органами.

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К десяти годам начинается подростковый период, который обычно делят на три стадии: ранний (10 – 13 лет), средний (14 – 16 лет) и поздний (17 – 19 лет). Физически тело начинает изменяться еще в 10 – 13 лет, и у многих подростков в этот период появляются сексуальные фантазии.

Затем гормональные и когнитивные изменения начинают влиять на чувство и сексуальное влечение молодых людей. Подросток 14 – 16 лет готов к сексу с точки зрения биологии. С этого возраста у него происходит когнитивное развитие: подростки умеют размышлять и принимать решения.

Но нашу сексуальность не определяет только биология. Развитие сексуальности у людей можно объяснить с помощью биопсихосоциальной модели, которая, кроме биологического, включает еще два фактора: психологический и социальный.

Например, в Йемене большинство молодых девушек вступают в ранние браки до 18 лет, иногда даже в 8 или 9 лет. Это культурная и религиозная традиция. Как мы уже поняли, с точки зрения биологии 8 лет – это ранний возраст, когда ребенок еще не понимает своей сексуальности и не может осознанно размышлять. И это действительно важный фактор, который должен определять основную черту возраста – человек должен осознанно вступить в сексуальные отношения.

Кроме культуры, с социальной точки зрения на сексуальное влечение может влиять на то, как родители относятся к сексу и как воспитывают своего ребенка, а также на то, как он общается со своими сверстниками.

Личность или темперамент человека – важный психологический фактор. Замкнутые подростки чаще сталкиваются с трудностями в проявлении своей сексуальности.

И даже это еще не все, что определяет время, когда человек окажется готов к первому сексу. В этот процесс могут включиться политические, правовые, философские, духовные, нравственные причины. Даже СМИ влияют на сексуальность подростков: те получают доступ к литературе, фильмам и статьям и сами впитывают новые знания о сексе.

Каждый человек уникален

Ученые часто проводят опрос среди подростков, чтобы узнать, когда они впервые занялись сексом. К примеру, Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) провели опрос среди американских старшеклассников (14 – 18 лет). Чуть меньше 40% опрошенных сообщили, что уже занимались сексом. Статистика отражает общие тенденции, а как конкретному человеку понять, когда он готов к сексу?

Решение о том, готовы ли вы к сексу всегда принимаете только вы. Секс с любимым человеком – это важное событие в жизни, поэтому не забывайте о контрацепции, чтобы не передать и не заразиться ИППП, не забеременеть, если вы этого пока не планируете.

Совершенно нормально не иметь секса в 20, 25 и даже 30 лет. Девственность – это не патология и вообще скорее духовный, чем биологический термин. Поэтому говорить, что возраст – это момент, когда нужно обязательно заняться сексом, будет неправильным.

Выходит, к 14 – 16 годам подростки внешне формируются в соответствии со своим полом, у них появляется сексуальный интерес. Они могут разумно размышлять, и их согласие на секс может быть осознанным. Это нижняя граница. Далее человек развивает свою сексуальность по-своему: кто получает первый сексуальный опыт в 16, а кто только в 27. И то, и другое нормально. Разные люди готовы к сексу в разное время.

Как понять, что готовы

Перед первым сексом следует поговорить с партнером о ваших ожиданиях и эмоциях, честно сказать ему, если после разговора вы все еще думаете, что готовы. Обсудите контрацепцию и условьтесь, что сможете остановиться в любой момент.

А еще стоит задать несколько вопросов себе:

Испытываю ли я давление со стороны любого, например партнера, друзей или родных?

Могу я потом пожалеть о чем-нибудь?

Соглашаюсь ли я на секс только для того, чтобы удержать партнера?

Если на один из этих вопросов вы ответили "да", подумайте еще раз, и поговорите об этом со своим партнером.