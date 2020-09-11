Система здравоохранения в Украине на сентябрь 2020 не имеет ничего общего с той, которая была в марте. Медицинская система теперь готова помогать всем больным COVID-19.

Об этом говорил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 сентября в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

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Ляшко напомнил, что в марте и апреле в Украине были единичные случаи коронавирусной болезни. В то же время в Западной Европе был "коллапс системы здравоохранения".

Тогда в европейских странах было "некуда привозить и госпитализировать людей", к тому же вирус был новый с неизвестным поведением. Поэтому чуть ли не все страны вынуждены были применять беспрецедентные ограничительные меры.

Будет ли мне стыдно? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантин,

– заявил Ляшко.

И добавил, что нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте: "Сегодня медицинская система Украины готова оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается".

Действительно ли система здравоохранения Украины готова лечить всех больных COVID-19? Всего неделю назад СМИ обнародовали запись разговора семейного врача и диспетчера "скорой" о госпитализации человека с двусторонней пневмонией и подозрением на COVID-19. Там говорится, что таких пациентов в больницы якобы просто не кладут – так как в Киевской области закончились кровати. Вокруг инцидента разгорелся громкий скандал, его детали читайте по этой и этой ссылкам.

А 8 сентября стало известно, что врач-реанимолог из Ивано-Франковской центральной городской больницы Иванна Дидык заявила, что в их больнице не осталось мест в отделении реанимации и свободных аппаратов ИВЛ. Правда, мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и главный врач Тарас Масляк опровергли эту информацию. Детали другой резонансной истории читайте здесь.



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