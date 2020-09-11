Ляшко заявил, что ему не стыдно за введенный в марте карантин
Система здравоохранения в Украине на сентябрь 2020 не имеет ничего общего с той, которая была в марте. Медицинская система теперь готова помогать всем больным COVID-19.
Об этом говорил заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 сентября в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Ляшко напомнил, что в марте и апреле в Украине были единичные случаи коронавирусной болезни. В то же время в Западной Европе был "коллапс системы здравоохранения".
Тогда в европейских странах было "некуда привозить и госпитализировать людей", к тому же вирус был новый с неизвестным поведением. Поэтому чуть ли не все страны вынуждены были применять беспрецедентные ограничительные меры.
Будет ли мне стыдно? Никогда в жизни мне не будет стыдно за то, что мы в марте ввели карантин,
– заявил Ляшко.
И добавил, что нынешняя система здравоохранения в Украине не имеет ничего общего с той, которая была в марте: "Сегодня медицинская система Украины готова оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается".
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