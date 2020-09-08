Врач-реанимолог из Ивано-Франковской центральной городской больницы Иванна Дидык заявила, что в их больнице не осталось мест в отделении реанимации и свободных аппаратов ИВЛ.

Hromadske пишет, что об этом она написала на своей странице в фейсбуке, впрочем, сейчас пост недоступен.

К теме "Красные" Тернополь и Ивано-Франковск подали в суд: требуют отменить ограничения

А вот мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив и главный врач Тарас Масляк опровергли эту информацию. Мэр заявил, что слова врача не соответствуют действительности. Мол, больные действительно есть, но их количество уменьшается. Он заверил, что сейчас ситуация под контролем.

По его информации, в Центральной городской клинической больнице даже запланировали восстановление работы кардиологического отделения, которое ранее отдали для лечения пациентов с COVID-19.

Главный врач медицинского учреждения Тарас Масляк рассказал, что сейчас в больнице находятся 194 пациента, а за последние сутки госпитализировали 8 человек. Ранее это количество составляло 25-35 человек.

Отметим, что по состоянию на 8 сентября в Ивано-Франковской области зарегистрировано 9 845 больных коронавирусом, 160 из которых за прошедшие сутки. 3 734 больных уже выздоровели, но 231 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью или вследствие сопутствующих заболеваний.