Лікарка-реанімолог з Івано-Франківської центральної міської лікарні Іванна Дидик заявила, що у їхній лікарні не залишилося місць у відділенні реанімації та вільних апаратів ШВЛ.

Hromadske пише, що про це вона написала на своїй сторінці у фейсбуці, втім зараз пост недоступний.

До теми "Червоні" Тернопіль та Івано-Франківськ подали до суду: вимагають скасувати обмеження

А ось міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків та головний лікар Тарас Масляк спростували цю інформацію. Мер заявив, що слова лікарки не відповідають дійсності. Мовляв, хворі й справді є, але їхня кількість зменшується. Він запевнив, що наразі ситуація під контролем.

За його інформацією, у Центральній міській клінічній лікарні навіть запланували відновлення роботи кардіологічного відділення, яке раніше віддали для лікування пацієнтів з COVID-19.

Головний лікар медичної установи Тарас Масляк розповів, що нині в лікарні перебувають 194 пацієнти, а за останню добу госпіталізували 8 людей. Раніше ця кількість складала 25-35 людей.

Зазначимо, що станом на 8 вересня в Івано-Франківській області зареєстровано 9 845 хворих на коронавірус, 160 з яких за минулу добу. 3 734 хворих вже одужали, але 231 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою або внаслідок супутніх захворювань.