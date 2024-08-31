Бронхиальная астма – это хроническое заболевание. У одного человека симптомы астмы могут меняться в зависимости от различных обстоятельств и принимаемых препаратов терапии.

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Для нее обычно свойственны такие симптомы, как:

приступы затрудненного дыхания и удушья;

свистящие хрипы;

одышка;

тяжесть в груди;

кашель.

Бронхиальная астма во время беременности

Бронхиальная астма есть примерно у 13% беременных во всем мире. Предсказать, как изменятся симптомы астмы у женщины во время беременности, невозможно. Обострение или ухудшение течения астмы часто происходит из-за перестройки организма женщины.

Например, в первом триместре симптомы астмы могут усиливаться в связи с увеличением содержания прогестерона. Этот гормон приводит к изменению газового состава крови, из-за чего возникает более частое и поверхностное дыхание.

Появление одышки на поздних сроках беременности обычно связано с увеличением размеров матки и ухудшением функции внешнего дыхания.

Проблемы лечения астмы во время беременности

Беременные женщины обычно не участвуют в клинических испытаниях лекарств, в том числе лекарств против астмы. Сейчас у нас есть некоторая информация о профиле безопасности ингаляционных кортикостероидов и их комбинации со средствами, расширяющими бронхи. Относительно других противоастматических средств мы знаем пока меньше.

Неудивительно, что у многих женщин возникают вопросы безопасности применения препаратов от астмы во время беременности.

Примерно в половине случаев пациентки с астмой отказываются от приема лекарств на время беременности, поскольку боятся навредить плоду. К сожалению, это может способствовать ухудшению течения астмы.

Медикаментозная терапия бронхиальной астмы во время беременности основывается на тех же принципах, что и у других пациентов с этим заболеванием, однако важно подобрать схему терапии индивидуально.

Основу лечения обычно составляют ингаляционные кортикостероиды. В ходе терапии врач может поэтапно увеличивать или уменьшать их дозу, а также добавлять или отменять другие препараты.