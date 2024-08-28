Известно, что курение во время беременности вредит ребенку, но некоторые женщины считают, что курение до зачатия или в первом триместре не несет серьезных последствий. Другие считают, что умеренное курение (одна – две сигареты в день) не повлечет вреда.

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Новое исследование курения женщин

Международная группа врачей из Китая, США и Швейцарии опубликовала статью, где они исследовали влияние курения матерей на здоровье новорожденных. Используя данные о рождении детей в США за период с 2016 по 2019 год ученые сформировали выборку из 12 150 535 пар "мать – ребенок".

Изучив данные, ученые обнаружили, что курение до зачатия и во время беременности связано с увеличением риска серьезных проблем у новорожденных, включая необходимость вспомогательной вентиляции легких, пребывания в отделение интенсивной терапии, применения сурфактантной терапии, подозрение на сепсис и тяжелые неврологические нарушения.

Курение вредит ребенку

Риск возникновения таких проблем у детей, матери которых курили до зачатия, увеличивался на 27%, а при продолжении курения во время беременности – на 31 – 32%. Даже умеренное курение (одна – две сигареты в день) перед беременностью увеличивало риск серьезных неонатальных патологий на 16%, а при более интенсивном курении – на 31%.

Исследование имеет наблюдательный характер, и его авторы указывают на возможные ограничения, такие как неполнота данных и неточность информации о курении. Однако результаты исследования на большой выборке надежно подтверждают, что для будущих матерей нет безопасного уровня и периода курения.