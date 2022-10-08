Но интересно вспомнить, за какие достижения ученые получили Нобелевскую премию за последнее десятилетие.

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Нобелевская премия по медицине за последнее десятилетие

2021: американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за открытие человеческих рецепторов, ответственных за нашу способность ощущать температуру и осязание.

2020: американцы Харви Альтер и Чарльз Райс вместе с британцем Майклом Гоутоном за открытие вируса гепатита С, что привело к разработке чувствительных анализов крови и противовирусных препаратов.

2019: Уильям Келин и Грегг Семенза из США и британец Питер Рэтклифф за создание основы нашего понимания того, как клетки реагируют и адаптируются к разным уровням кислорода.

2018: иммунологи Джеймс Эллисон из США и Тасуку Хондзе из Японии за то, что выяснили, как отпустить тормоз иммунной системы, чтобы она могла эффективнее атаковать раковые клетки.

2017: американские генетики Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие внутренних биологических часов, управляющих циклами бодрствования-сна большинству живых существ.

2016: Йосинори Осуми из Японии за его работу над аутофагией – процессом, с помощью которого клетки "съедают сами себя", – а его нарушение может вызвать болезнь Паркинсона и диабет.

2015: Уильям Кэмпбелл, гражданин США, родившийся в Ирландии, Сатоши Омура из Японии и Ту Йо Йоу из Китая за открытие методов лечения малярии и аскарид.

2014: британец американского происхождения Джон О'Киф, Эдвард И. Мозер и Мэй-Бритт Мозер из Норвегии за открытие того, как мозг ориентируется с помощью "внутреннего GPS".

2013: Томас С. Судхоф, гражданин США, родившийся в Германии, и Джеймс Э. Ротман и Рэнди В. Шекман из США за работу над тем, как клетка организует свою транспортную систему.