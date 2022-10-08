Але цікаво згадати, за які досягнення науковці отримали Нобелівську премію за останнє десятиліття.

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Нобелівська премія у галузі медицини за останнє десятиліття

2021: американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян за відкриття людських рецепторів, відповідальних за нашу здатність відчувати температуру та дотик.

2020: американці Харві Альтер і Чарльз Райс разом з британцем Майклом Гоутоном за відкриття вірусу гепатиту С, що призвело до розробки чутливих аналізів крові та противірусних препаратів.

2019: Вільям Келін і Грегг Семенза зі США та британець Пітер Реткліфф за створення основи нашого розуміння того, як клітини реагують і адаптуються до різних рівнів кисню.

2018: імунологи Джеймс Еллісон зі США та Тасуку Хондзьо з Японії за те, що з’ясували, як відпустити гальма імунної системи, щоб вона могла ефективніше атакувати ракові клітини.

2017: американські генетики Джеффрі Холл, Майкл Росбаш і Майкл Янг за відкриття внутрішнього біологічного годинника, який керує циклами неспання-сну більшості живих істот.

2016: Йосінорі Осумі з Японії за його роботу над аутофагією – процесом, за допомогою якого клітини "з’їдають самі себе", – порушення якого може спричинити хворобу Паркінсона та діабет.

2015: Вільям Кемпбелл, громадянин США, який народився в Ірландії, Сатоші Омура з Японії та Ту Йо Йоу з Китаю за відкриття методів лікування малярії та аскарид.

2014: британець американського походження Джон О'Кіф, Едвард І. Мозер і Мей-Брітт Мозер з Норвегії за відкриття того, як мозок орієнтується за допомогою "внутрішнього GPS".

2013: Томас С. Судхоф, громадянин США, який народився в Німеччині, і Джеймс Е. Ротман і Ренді В. Шекман із США за роботу над тим, як клітина організовує свою транспортну систему.