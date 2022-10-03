Томас Перлманн, секретарь Нобелевского комитета, объявил победителя в Каролинском институте в Стокгольме, Швеция. Паабо возглавил исследования, сравнивающие геном современного человека и наших ближайших вымерших родственников, неандертальцев и денисовцев, показывая, что между видами произошло смешение.

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Нобелевская премия 2022

Премия по медицине начала неделю оглашения нобелевских лауреатов. Он продолжится во вторник премией по физике, в среду – по химии, а в четверг – по литературе. Нобелевская премия мира в 2022 году будет объявлена в пятницу, а премия по экономике – 10 октября.

Премия предусматривает денежное вознаграждение в размере 10 миллионов шведских крон (около 900 000 долларов США) и будет вручена 10 декабря. Деньги поступают из завещания, оставленного создателем премии, шведским изобретателем Альфредом Нобелем, умершим в 1895 году.

За какое открытие вручили Нобелевскую премию по медицине

Человечество всегда интересовало свое происхождение. Откуда мы происходим и как мы связаны с нашими предками? Благодаря исследованиям Сванте Паабо совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он также совершил сенсационное открытие неизвестного ранее гоминина Денисовой.

Важно, что Паабо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминин в Homo sapiens после миграции из Африки примерно 70 000 лет назад. Этот давний поток генов для современных людей имеет сегодня физиологическое значение, например, влияет на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции.

Фундаментальные исследования Паабо дали начало совершенно новой научной дисциплине – палеогеномике. Выявляя генетические отличия, отличающие всех живых людей от вымерших гоминид, его открытие создают основу для исследования того, что делает нас уникальными людьми.