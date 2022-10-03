Томас Перлманн, секретар Нобелівського комітету, оголосив переможця в у Каролінському інституті в Стокгольмі, Швеція. Паабо очолив дослідження, що порівнюють геном сучасної людини та наших найближчих вимерлих родичів, неандертальців і денисовців, показуючи, що між видами відбулося змішування.

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Нобелівська премія 2022

Премія з медицини розпочала тиждень оголошення нобелівських лауреатів. Він продовжиться у вівторок премією з фізики, у середу – з хімії, а в четвер – з літератури. Нобелівська премія миру 2022 року буде оголошена в п’ятницю, а премія з економіки – 10 жовтня.

Премія передбачає грошову винагороду в розмірі 10 мільйонів шведських крон (майже 900 000 доларів США) і буде вручена 10 грудня. Гроші надходять із заповіту, залишеного творцем премії, шведським винахідником Альфредом Нобелем, який помер у 1895 році.

За яке відкриття вручили Нобелівську премію з медицини

Людство завжди цікавило своє походження. Звідки ми походимо і як ми пов’язані з нашими предками? Завдяки дослідженням Сванте Паабо здійснив щось, здавалося б, неможливе: секвенував геном неандертальця, вимерлого родича сучасної людини. Він також зробив сенсаційне відкриття невідомого раніше гомініна Денисової.

Важливо, що Паабо також виявив, що передача генів відбулася від цих нині вимерлих гомінінів до Homo sapiens після міграції з Африки приблизно 70 000 років тому. Цей давній потік генів для сучасних людей має фізіологічне значення сьогодні, наприклад, впливає на те, як наша імунна система реагує на інфекції.

Фундаментальні дослідження Паабо дали початок абсолютно новій науковій дисципліні – палеогеноміки. Виявляючи генетичні відмінності, які відрізняють усіх живих людей від вимерлих гомінідів, його відкриття створюють основу для дослідження того, що робить нас унікальними людьми.