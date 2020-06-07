Паника относительно COVID-19 постепенно угасает? и некоторые страны начинают ослаблять карантинные ограничения. Несмотря на это, SARS-CoV-2 продолжает распространяться. Для вашего удобства мы создали таблицу, чтобы вы могли следить за подтвержденными случаями инфицирования во всех уголках мира.

ВОЗ обеспокоена ослаблением карантинных ограничений в некоторых странах и считает, что повторные вспышки коронавирусf будут разрастаться быстро, сообщает 24 канал.

Важно Продолжат ли карантин после 22 июня и сколько он продлится

Некоторые страны уже объявили о начале второй волны эпидемии, в частности Япония, Армения и Южная Корея.

По состоянию на 7 апреля в мире зарегистрировали 7 004 013 пациентов с коронавирусом. Из них 402 660 умерли, а 3 425 630 человек выздоровели и могут вернуться к привычной жизни. Таким образом, сейчас по всему миру болеют 3 175 723 человека.

Онлайн-карта распространения коронавируса в мире

Источник: bnonews.com

BNO создали карту, благодаря которой наглядно можно наблюдать за распространением инфекции по всему миру. Данные обновляются автоматически несколько раз в день.

Онлайн-карта коронавируса в Украине

Источник: covid19.rnbo.gov.ua

Сервис, ориентированный на украинцев и англоязычных людей, который запустил аппарат СНБО Украины. Это не только удобная карта, так как там можно увидеть и актуальную статистику за все время в интерактивных графиках. К слову, сервис сообщает не только о случаях заражения в Украине, а и во всем мире.



Украинская карта коронавируса в Украине / Аппарат СНБО Украины

Статистика распространения коронавируса и смертность

Стремительность распространения коронавируса в Украине вы можете увидеть на нашем онлайн-графике, который мы обновляем, как только появляются новые данные.

Сколько людей заболели коронавирусом и смертность по странам мира: таблица

Источник: Worldometers