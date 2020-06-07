Паніка стосовно COVID-19 поступово згасає і деякі країни починають послаблювати карантинні обмеження. Попри це, SARS-CoV-2 продовжує поширюватись. Для вашої зручності ми створили таблицю, аби ви змогли слідкувати за підтвердженими випадками інфікування у всіх куточках світу.

ВООЗ стурбована послабленням карантинних обмежень у деяких країнах і вважає, що повторні спалахи коронавірусу розростатимуться швидко, повідомляє 24 канал.

Важливо Чи продовжуватимуть карантин після 22 червня та скільки він триватиме

Деякі країни вже оголосили про початок другої хвилі епідемії, зокрема Японія, Вірменія та Південна Корея.

Станом на 7 квітня у світі зареєстрували 7 004 013 пацієнтів з коронавірусом. З них 402 660 померли, а 3 425 630 людей одужали та можуть повернутися до звичного життя. Таким чином, нині по всьому світу хворіє 3 175 723 людини.

Онлайн-карта поширення коронавірусу у світі

Джерело: bnonews.com

BNO створили мапу, завдяки якій наочно можна спостерігати поширення інфекції по всьому світу. Її дані оновлюються автоматично кілька разів на день.

Онлайн-карта коронавірусу в Україні

Джерело: covid19.rnbo.gov.ua

Сервіс, орієнтований на українців та англомовних людей, який запустив апарат РНБО України. Це не лише зручна карта, адже там можна побачити актуальну статистику за весь час в інтерактивних графіках. До слова, сервіс повідомляє не лише про випадки зараження в Україні, а й у всьому світі.



Українська карта коронавірусу в Україні / Апарат РНБО України

Статистика поширення коронавірусу та смертність

Стрімкість поширення коронавірусу в Україні ви можете побачити на нашому онлайн-графіку, який ми оновлюємо як тільки з'являються нові дані.

Скільки людей захворіло на коронавірус та смертність по країнах світу: таблиця

Джерело: Worldometers