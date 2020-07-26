Новости о коронавирусе 26 июля: 16 миллионов больных в мире, вспышка COVID-19 в КПИ
В Украине коронавирус обнаружили у 64 849 человек, а в мире зарегистрировали более 16 миллионов инфицированных. В общежитии КПИ коронавирусом заболела треть жителей. 9 областей Украины не могут ослабить карантин. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 26 июля
С начала пандемии коронавируса в Украине болезнь обнаружили у 64 849 человек. 920 инфицированных зарегистрировали за минувшие сутки. Больше всего новых больных зафиксировали на Львовщине (+130), в Киеве (+95), а также в Ивано-Франковской (+88) и Ровненской (+81) областях.
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Увы, за минувшие сутки в стране умерли еще 15 больных коронавирусом. С начала 2020 года в Украине умерли 1 605 пациентов.
Зато общее количество тех больных, которые выздоровели, возросло до 35 807. На протяжении прошлого дня выписали всего 310 пациентов.
За последние сутки в стране провели 17 717 тестирований на коронавирус, 12 559 из которых методом ПЦР, а остальные 5 158 – методом ИФА.
COVID-19 в областях Украины по состоянию на 26 июля
- Винницкая область – 2 549 (+37);
- Волынская область – 3 560 (+57);
- Днепропетровская область – 1 329 (+12);
- Донецкая область – 850 (+8);
- Житомирская область – 1 709 (+18);
- Закарпатская область – 4 841 (+67);
- Запорожская область – 734 (+9);
- Ивано-Франковская область – 4 025 (+88);
- Кировоградская область – 693 (+3);
- г. Киев – 7 620 (+95);
- Киевская область – 3 503 (+42);
- Львовская область – 8 832 (+130);
- Луганская область – 120 (+1);
- Николаевская область – 546 (+7);
- Одесская область – 2 907 (+61);
- Полтавская область – 394 (+6);
- Ровненская область – 5 623 (+81);
- Сумская область – 430 (+19);
- Тернопольская область – 2 725 (+53);
- Харьковская область – 3 381 (+39);
- Херсонская область – 219 (0);
- Хмельницкая область – 1 059 (+22);
- Черновицкая область – 5 592 (+44);
- Черкасская область – 897 (0);
- Черниговская область – 711 (+21).
Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 227 (+6);
- Черновицкая область – 213 (+2);
- Закарпатская область – 171 (+1);
- Ивано-Франковская область – 132;
- Киев – 129;
- Харьковская область – 122 (+1);
- Ровненская область – 91;
- Волынская область – 83;
- Киевская область – 60 (+1);
- Винницкая область – 46;
- Одесская область – 42;
- Тернопольская область – 39;
- Черкасская область – 36;
- Житомирская область – 35;
- Кировоградская область – 34 (+1);
- Днепропетровская область – 27;
- Хмельницкая область – 23;
- Запорожская область – 21;
- Черниговская область – 17;
- Полтавская область – 14;
- Николаевская область – 13 (+1);
- Донецкая область – 12 (+1);
- Сумская область – 7;
- Херсонская область – 3;
- Луганская область – 1.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: в ВСУ количество инфицированных коронавирусом возросло на 3. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 154 человека. На изоляции и самоизоляции находятся 429 военных. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 570 военнослужащих. К сожалению, пятеро умерли от осложнений, вызванных болезнью.
- COVID-19 среди украинских медиков: вчера наличие коронавируса обнаружили у 63 медиков.На сегодня в Украине зарегистрированы 8 337 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Известно, что 6 029 из них уже выздоровели. Центр общественного здоровья давно не обновлял данные о летальных случаях среди медработников. Но известно, что по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Главные новости о коронавирусе в Украине
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 26 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти 9 регионов:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Житомирская область
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Ровненская область;
- Тернопольская область;
- Черновицкая область.
Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава
Массовая вспышка коронавируса в общежитии КПИ
В НТУУ "КПИ" коронавирус диагностировали у 52 жителей одного из общежитий учреждения. Первые 4 случая инфицирования коронавирусной болезнью обнаружили с 22 по 24 июля. Эпидемиологи определили 61 курсанта, которые контактировали с больными. Протестировав их методом ПЦР на наличие заболевания, оказалось, что 48 из них имеют COVID-19. Чумак рассказал, что всего в общежитии проживают 152 человека.
Минздрав изменил протокол для лечения больных COVID-19
Минздрав утвердил очередные изменения в протокол лечения COVID-19. К протоколу добавили препарат "Дексаметазон", который можно использовать только кислородозависимым пациентам в тяжелом состоянии. Зато использование "Ремдесивира" расширили. А вот использовать "Лопинавир" и "Ритонавир" теперь запрещено. Кроме того, внесли изменения к применению гидроксихлорохина – теперь его можно применить только взрослым при средней степени тяжести заболевания.
К теме Число больных коронавирусом в мире превысило отметку в 16 миллионов
Новости о коронавирусе в мире 26 июля
В мире более 16 миллионов человек заболели коронавирусом. Количество инфицированных увеличилось на миллион всего за 4 дня. С 2020 года в мире зарегистрировали 16 233 295 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 9 933 182 пациента выздоровели, но 649 136 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 4 315 926;
- Бразилия – 2 396 434;
- Индия – 1 393 675;
- Россия – 812 485;
- Южная Африка – 434 200.
Исследования коронавируса
Может ли COVID-19 навсегда лишить обоняния
Потеря обоняния (аносмия) является одним из главных симптомов коронавируса. Наконец ученые выяснили основные механизмы потери обоняния у пациентов с COVID-19, благодаря чему определили, может ли этот симптом перерасти в хроническое заболевание. Хроническая аносмия является достаточно опасным явлением, ведь часто вызывает различные проблемы психического и социального здоровья, в частности депрессию и тревожность. Анализы электронных медицинских записей свидетельствуют о том, что у инфицированных людей потеря обоняния ощущается в 27 раз чаще, чем температура, кашель или проблемы с дыханием.
Но ученые успокаивают, что в большинстве случаев инфекция SARS-CoV-2 вряд ли навсегда повредит обонятельные нервные цепи и приведет к постоянной аносмии.
Минздрав: Результат ПЦР-теста может быть ложным в 20-25% случаев
Для ПЦР-тестирования берется мазок из носогорла. Но если вирус сконцентрировался в более низких отделах дыхательного тракта, то результат ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. Также на достоверность результата влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными.
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава