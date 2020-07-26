В Украине коронавирус обнаружили у 64 849 человек, а в мире зарегистрировали более 16 миллионов инфицированных. В общежитии КПИ коронавирусом заболела треть жителей. 9 областей Украины не могут ослабить карантин. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 26 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 26 июля

С начала пандемии коронавируса в Украине болезнь обнаружили у 64 849 человек. 920 инфицированных зарегистрировали за минувшие сутки. Больше всего новых больных зафиксировали на Львовщине (+130), в Киеве (+95), а также в Ивано-Франковской (+88) и Ровненской (+81) областях.

Днем ранее Новости о коронавирусе 25 июля: рекордное количество больных, инфицировался легенда "Барселоны"

Увы, за минувшие сутки в стране умерли еще 15 больных коронавирусом. С начала 2020 года в Украине умерли 1 605 пациентов.

Зато общее количество тех больных, которые выздоровели, возросло до 35 807. На протяжении прошлого дня выписали всего 310 пациентов.

За последние сутки в стране провели 17 717 тестирований на коронавирус, 12 559 из которых методом ПЦР, а остальные 5 158 – методом ИФА.

COVID-19 в областях Украины по состоянию на 26 июля

Винницкая область – 2 549 (+37);

Волынская область – 3 560 (+57);

Днепропетровская область – 1 329 (+12);

Донецкая область – 850 (+8);

Житомирская область – 1 709 (+18);

Закарпатская область – 4 841 (+67);

Запорожская область – 734 (+9);

Ивано-Франковская область – 4 025 (+88);

Кировоградская область – 693 (+3);

г. Киев – 7 620 (+95);

Киевская область – 3 503 (+42);

Львовская область – 8 832 (+130);

Луганская область – 120 (+1);

Николаевская область – 546 (+7);

Одесская область – 2 907 (+61);

Полтавская область – 394 (+6);

Ровненская область – 5 623 (+81);

Сумская область – 430 (+19);

Тернопольская область – 2 725 (+53);

Харьковская область – 3 381 (+39);

Херсонская область – 219 (0);

Хмельницкая область – 1 059 (+22);

Черновицкая область – 5 592 (+44);

Черкасская область – 897 (0);

Черниговская область – 711 (+21).

Сколько пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 227 (+6);

Черновицкая область – 213 (+2);

Закарпатская область – 171 (+1);

Ивано-Франковская область – 132;

Киев – 129;

Харьковская область – 122 (+1);

Ровненская область – 91;

Волынская область – 83;

Киевская область – 60 (+1);

Винницкая область – 46;

Одесская область – 42;

Тернопольская область – 39;

Черкасская область – 36;

Житомирская область – 35;

Кировоградская область – 34 (+1);

Днепропетровская область – 27;

Хмельницкая область – 23;

Запорожская область – 21;

Черниговская область – 17;

Полтавская область – 14;

Николаевская область – 13 (+1);

Донецкая область – 12 (+1);

Сумская область – 7;

Херсонская область – 3;

Луганская область – 1.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины: в ВСУ количество инфицированных коронавирусом возросло на 3. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 154 человека. На изоляции и самоизоляции находятся 429 военных. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 570 военнослужащих. К сожалению, пятеро умерли от осложнений, вызванных болезнью.

в ВСУ количество инфицированных коронавирусом возросло на 3. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 154 человека. На изоляции и самоизоляции находятся 429 военных. С начала эпидемии коронавируса выздоровели 570 военнослужащих. К сожалению, пятеро умерли от осложнений, вызванных болезнью. COVID-19 среди украинских медиков: вчера наличие коронавируса обнаружили у 63 медиков.На сегодня в Украине зарегистрированы 8 337 случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников. Известно, что 6 029 из них уже выздоровели. Центр общественного здоровья давно не обновлял данные о летальных случаях среди медработников. Но известно, что по меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Главные новости о коронавирусе в Украине

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 26 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти 9 регионов:

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Ровненская область;

Тернопольская область;

Черновицкая область.



Показатели для ослабления карантина в регионах / Инфографика Минздрава

Массовая вспышка коронавируса в общежитии КПИ

В НТУУ "КПИ" коронавирус диагностировали у 52 жителей одного из общежитий учреждения. Первые 4 случая инфицирования коронавирусной болезнью обнаружили с 22 по 24 июля. Эпидемиологи определили 61 курсанта, которые контактировали с больными. Протестировав их методом ПЦР на наличие заболевания, оказалось, что 48 из них имеют COVID-19. Чумак рассказал, что всего в общежитии проживают 152 человека.

Минздрав изменил протокол для лечения больных COVID-19

Минздрав утвердил очередные изменения в протокол лечения COVID-19. К протоколу добавили препарат "Дексаметазон", который можно использовать только кислородозависимым пациентам в тяжелом состоянии. Зато использование "Ремдесивира" расширили. А вот использовать "Лопинавир" и "Ритонавир" теперь запрещено. Кроме того, внесли изменения к применению гидроксихлорохина – теперь его можно применить только взрослым при средней степени тяжести заболевания.

К теме Число больных коронавирусом в мире превысило отметку в 16 миллионов

Новости о коронавирусе в мире 26 июля

В мире более 16 миллионов человек заболели коронавирусом. Количество инфицированных увеличилось на миллион всего за 4 дня. С 2020 года в мире зарегистрировали 16 233 295 инфицированных SARS-CoV-2. В то же время 9 933 182 пациента выздоровели, но 649 136 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 4 315 926;

Бразилия – 2 396 434;

Индия – 1 393 675;

Россия – 812 485;

Южная Африка – 434 200.

Исследования коронавируса

Может ли COVID-19 навсегда лишить обоняния

Потеря обоняния (аносмия) является одним из главных симптомов коронавируса. Наконец ученые выяснили основные механизмы потери обоняния у пациентов с COVID-19, благодаря чему определили, может ли этот симптом перерасти в хроническое заболевание. Хроническая аносмия является достаточно опасным явлением, ведь часто вызывает различные проблемы психического и социального здоровья, в частности депрессию и тревожность. Анализы электронных медицинских записей свидетельствуют о том, что у инфицированных людей потеря обоняния ощущается в 27 раз чаще, чем температура, кашель или проблемы с дыханием.

Но ученые успокаивают, что в большинстве случаев инфекция SARS-CoV-2 вряд ли навсегда повредит обонятельные нервные цепи и приведет к постоянной аносмии.

Минздрав: Результат ПЦР-теста может быть ложным в 20-25% случаев

Для ПЦР-тестирования берется мазок из носогорла. Но если вирус сконцентрировался в более низких отделах дыхательного тракта, то результат ПЦР-тестирования может быть ложноотрицательным. Также на достоверность результата влияет соблюдение условий отбора и транспортировки биологического материала в лабораторию. По разным данным, до 20-25 процентов результатов ПЦР-исследований могут быть ложноотрицательными.



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава