Новости о коронавирусе 25 июля: рекордное количество больных, заразилась легенда "Барселоны"
В Украине впервые обнаружили более 1 100 новых случаев заражения за сутки. Бывший капитан "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 25 июля
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 25 июля в Украине зафиксировали 63 929 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 1 590 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Впрочем, 35 497 пациентов уже выздоровели.
В течение последних суток зарегистрировали 1 106 новых рекордных случаев инфицирования SARS-CoV-2.
Сколько случаев зафиксировано в областях Украины
- Львовская область – 8 702 (+114)
- Киев – 7 525 (+129)
- Черновицкая область – 5 548 (+63)
- Ровненская область – 5 542 (+143)
- Закарпатская область – 4 774 (+68)
- Ивано-Франковская область – 3 937 (+85)
- Волынская область – 3 503 (+57)
- Киевская область – 3 461 (+40)
- Харьковская область – 3 342 (+65)
- Одесская область – 2 846 (+97)
- Тернопольская область – 2 672 (+68)
- Винницкая область – 2 512 (+50)
- Житомирская область – 1 691 (+21)
- Днепропетровская область – 1 317 (+15)
- Хмельницкая область – 1 037 (+16)
- Черкасская область – 897 (+9)
- Донецкая область – 842 (+12)
- Запорожская область – 725 (+13)
- Кировоградская область – 690 (+1)
- Черниговская область – 690 (+11)
- Николаевская область – 539 (+3)
- Сумская область – 411 (+14)
- Полтавская область – 388 (+10)
- Херсонская область – 219 (+1)
- Луганская область – 119 (+1)
Сколько подтвердили летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19
- Львовская область – 227 (+6)
- Черновицкая область – 211 (+1)
- Закарпатская область – 170 (+2)
- Ивано-Франковская область – 132 (+2)
- Киев – 129
- Харьковская область – 121
- Ровненская область – 91
- Волынская область – 83 (+3)
- Киевская область – 59
- Винницкая область – 46
- Одесская область – 42 (+2)
- Тернопольская область – 39 (+3)
- Черкасская область – 36
- Житомирская область – 35
- Кировоградская область – 33
- Днепропетровская область – 27
- Хмельницкая область – 23
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 17
- Полтавская область – 14
- Николаевская область – 12
- Донецкая область – 11
- Сумская область – 7
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
Сколько человек выздоровели в областях Украины
- Ровненская область – 4 335 (+129)
- Черновицкая область – 3 959 (+92)
- Киев – 2 748 (+81)
- Киевская область – 2 561 (+50)
- Волынская область – 2502 (+61)
- Винницкая область – 1 926 (+27)
- Львовская область – 1 919
- Харьковская область – 1 880 (+34)
- Закарпатская область – 1 835 (+12)
- Тернопольская область – 1 697 (+16)
- Ивано-Франковская область – 1 443 (+35)
- Житомирская область – 1 355 (+26)
- Одесская область – 1 228 (+1)
- Днепропетровская область – 1 071 (+1)
- Хмельницкая область – 878 (+15)
- Черкасская область – 653 (+8)
- Кировоградская область – 626 (+2)
- Запорожская область – 576 (+9)
- Донецкая область – 502
- Черниговская область – 438 (+4)
- Николаевская область – 429 (+4)
- Сумская область – 329 (+2)
- Полтавская область – 319 (+3)
- Херсонская область – 201 (+3)
- Луганская область – 87 (+3)
Коронавирус в ВСУ
За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 10 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 155 человек.
Сколько медиков заразились COVID-19
За прошедшие сутки наличие коронавируса обнаружили у 78 медиков. Всего в Украине зарегистрировали 8 274 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников.
По меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью. Более 6 013 медиков уже выздоровели.
Рассказ врача о симптомах и выявлении коронавируса
Врач-анестезиолог Ровненской областной детской больницы Павел Сильковский, который переболел коронавирусом, рассказал, что однажды утром он проснулся и почувствовал симптомы недомогания. Сначала Сильковский подумал, что его продуло кондиционером.
"В первый день было общее недомогание, на второй день стало хуже и я начал уже подозревать, что заразился коронавирусом, хотя ничего особенного не было", – рассказал врач.
У медика были симптомы, как при ОРЗ: болело горло и поднялась температура. Однако, когда через несколько дней мужчина потерял обоняние, он понял, что это коронавирус. Впоследствии ПЦР-тест подтвердил наличие инфекции.
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Новости о коронавирусе 25 июля в мире
Статистика распространения COVID-19 в мире
По данным Worldometers, с начала пандемии коронавируса в мире обнаружили 15 975 268 случаев инфицирования.
К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 643 476 человек. 9 766 873 пациента побороли заболевание и выздоровели.
Больше всего случаев подтвердили в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.
Легенда "Барселоны" Хави заболел коронавирусом
Бывший капитан "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Хави, который является главным тренером катарского "Аль-Садда", пропустит восстановление футбольного сезона.
"Несколько дней назад я сдал положительный тест на COVID-19. К счастью, я в полном порядке, но, следуя протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Обнимаю всех и до скорой встречи на футбольных полях!" – написал Хави в инстаграме.