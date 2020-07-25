В Украине впервые обнаружили более 1 100 новых случаев заражения за сутки. Бывший капитан "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 25 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 25 июля

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 25 июля в Украине зафиксировали 63 929 случаев заражения коронавирусом. К сожалению, 1 590 человек умерли от осложнений, вызванных болезнью. Впрочем, 35 497 пациентов уже выздоровели.

В течение последних суток зарегистрировали 1 106 новых рекордных случаев инфицирования SARS-CoV-2.

Сколько случаев зафиксировано в областях Украины

Львовская область – 8 702 (+114)

Киев – 7 525 (+129)

Черновицкая область – 5 548 (+63)

Ровненская область – 5 542 (+143)

Закарпатская область – 4 774 (+68)

Ивано-Франковская область – 3 937 (+85)

Волынская область – 3 503 (+57)

Киевская область – 3 461 (+40)

Харьковская область – 3 342 (+65)

Одесская область – 2 846 (+97)

Тернопольская область – 2 672 (+68)

Винницкая область – 2 512 (+50)

Житомирская область – 1 691 (+21)

Днепропетровская область – 1 317 (+15)

Хмельницкая область – 1 037 (+16)

Черкасская область – 897 (+9)

Донецкая область – 842 (+12)

Запорожская область – 725 (+13)

Кировоградская область – 690 (+1)

Черниговская область – 690 (+11)

Николаевская область – 539 (+3)

Сумская область – 411 (+14)

Полтавская область – 388 (+10)

Херсонская область – 219 (+1)

Луганская область – 119 (+1)

Сколько подтвердили летальных случаев от осложнений, вызванных COVID-19

Львовская область – 227 (+6)

Черновицкая область – 211 (+1)

Закарпатская область – 170 (+2)

Ивано-Франковская область – 132 (+2)

Киев – 129

Харьковская область – 121

Ровненская область – 91

Волынская область – 83 (+3)

Киевская область – 59

Винницкая область – 46

Одесская область – 42 (+2)

Тернопольская область – 39 (+3)

Черкасская область – 36

Житомирская область – 35

Кировоградская область – 33

Днепропетровская область – 27

Хмельницкая область – 23

Запорожская область – 21

Черниговская область – 17

Полтавская область – 14

Николаевская область – 12

Донецкая область – 11

Сумская область – 7

Херсонская область – 3

Луганская область – 1

Сколько человек выздоровели в областях Украины

Ровненская область – 4 335 (+129)

Черновицкая область – 3 959 (+92)

Киев – 2 748 (+81)

Киевская область – 2 561 (+50)

Волынская область – 2502 (+61)

Винницкая область – 1 926 (+27)

Львовская область – 1 919

Харьковская область – 1 880 (+34)

Закарпатская область – 1 835 (+12)

Тернопольская область – 1 697 (+16)

Ивано-Франковская область – 1 443 (+35)

Житомирская область – 1 355 (+26)

Одесская область – 1 228 (+1)

Днепропетровская область – 1 071 (+1)

Хмельницкая область – 878 (+15)

Черкасская область – 653 (+8)

Кировоградская область – 626 (+2)

Запорожская область – 576 (+9)

Донецкая область – 502

Черниговская область – 438 (+4)

Николаевская область – 429 (+4)

Сумская область – 329 (+2)

Полтавская область – 319 (+3)

Херсонская область – 201 (+3)

Луганская область – 87 (+3)

Коронавирус в ВСУ

За последние сутки COVID-19 обнаружили еще у 10 военнослужащих. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 155 человек.

Сколько медиков заразились COVID-19

За прошедшие сутки наличие коронавируса обнаружили у 78 медиков. Всего в Украине зарегистрировали 8 274 случая заражения коронавирусом среди медицинских работников.

По меньшей мере 43 работника медицинской сферы умерли от осложнений, вызванных болезнью. Более 6 013 медиков уже выздоровели.

Рассказ врача о симптомах и выявлении коронавируса

Врач-анестезиолог Ровненской областной детской больницы Павел Сильковский, который переболел коронавирусом, рассказал, что однажды утром он проснулся и почувствовал симптомы недомогания. Сначала Сильковский подумал, что его продуло кондиционером.

"В первый день было общее недомогание, на второй день стало хуже и я начал уже подозревать, что заразился коронавирусом, хотя ничего особенного не было", – рассказал врач.

У медика были симптомы, как при ОРЗ: болело горло и поднялась температура. Однако, когда через несколько дней мужчина потерял обоняние, он понял, что это коронавирус. Впоследствии ПЦР-тест подтвердил наличие инфекции.

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Новости о коронавирусе 25 июля в мире

Статистика распространения COVID-19 в мире

По данным Worldometers, с начала пандемии коронавируса в мире обнаружили 15 975 268 случаев инфицирования.

К сожалению, от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 643 476 человек. 9 766 873 пациента побороли заболевание и выздоровели.

Больше всего случаев подтвердили в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.

Легенда "Барселоны" Хави заболел коронавирусом

Бывший капитан "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Хави, который является главным тренером катарского "Аль-Садда", пропустит восстановление футбольного сезона.

"Несколько дней назад я сдал положительный тест на COVID-19. К счастью, я в полном порядке, но, следуя протоколу, буду находиться на самоизоляции, пока не вылечусь. Обнимаю всех и до скорой встречи на футбольных полях!" – написал Хави в инстаграме.