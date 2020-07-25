Новини про коронавірус 25 липня: рекордна кількість хворих, інфікувався легенда "Барселони"
В Україні вперше виявили більше 1100 нових випадків зараження за добу. Колишній капітан іспанської "Барселони" Хаві заразився коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 липня.
Новини про коронавірус в Україні 25 липня
Читайте також Новини про коронавірус 24 липня: спалах у психлікарні, які ліки провокують важкий перебіг
Статистика поширення COVID-19
Станом на 25 липня в Україні зафіксували 63 929 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 1 590 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Втім, 35 497 пацієнтів вже одужали.
Впродовж останньої доби зареєстрували 1106 нових рекордних випадків інфікування SARS-CoV-2.
Скільки випадків зафіксовано в областях України
- Львівська область – 8702 (+114)
- Київ – 7525 (+129)
- Чернівецька область – 5548 (+63)
- Рівненська область – 5542 (+143)
- Закарпатська область – 4774 (+68)
- Івано-Франківська область – 3937 (+85)
- Волинська область – 3503 (+57)
- Київська область – 3461 (+40)
- Харківська область – 3342 (+65)
- Одеська область – 2846 (+97)
- Тернопільська область – 2672 (+68)
- Вінницька область – 2512 (+50)
- Житомирська область – 1691 (+21)
- Дніпропетровська область – 1317 (+15)
- Хмельницька область – 1037 (+16)
- Черкаська область – 897 (+9)
- Донецька область – 842 (+12)
- Запорізька область – 725 (+13)
- Кіровоградська область – 690 (+1)
- Чернігівська область – 690 (+11)
- Миколаївська область – 539 (+3)
- Сумська область – 411 (+14)
- Полтавська область – 388 (+10)
- Херсонська область – 219 (+1)
- Луганська область – 119 (+1)
Скільки підтвердили летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19
- Львівська область – 227 (+6)
- Чернівецька область – 211 (+1)
- Закарпатська область – 170 (+2)
- Івано-Франківська область – 132 (+2)
- Київ – 129
- Харківська область – 121
- Рівненська область – 91
- Волинська область – 83 (+3)
- Київська область – 59
- Вінницька область – 46
- Одеська область – 42 (+2)
- Тернопільська область – 39 (+3)
- Черкаська область – 36
- Житомирська область – 35
- Кіровоградська область – 33
- Дніпропетровська область – 27
- Хмельницька область – 23
- Запорізька область – 21
- Чернігівська область – 17
- Полтавська область – 14
- Миколаївська область – 12
- Донецька область – 11
- Сумська область – 7
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 1
Скільки осіб одужали в областях України
- Рівненська область – 4335 (+129)
- Чернівецька область – 3959 (+92)
- Київ – 2748 (+81)
- Київська область – 2561 (+50)
- Волинська область – 2502 (+61)
- Вінницька область – 1926 (+27)
- Львівська область – 1919
- Харківська область – 1880 (+34)
- Закарпатська область – 1835 (+12)
- Тернопільська область – 1697 (+16)
- Івано-Франківська область – 1443 (+35)
- Житомирська область – 1355 (+26)
- Одеська область – 1228 (+1)
- Дніпропетровська область – 1071 (+1)
- Хмельницька область – 878 (+15)
- Черкаська область – 653 (+8)
- Кіровоградська область – 626 (+2)
- Запорізька область – 576 (+9)
- Донецька область – 502
- Чернігівська область – 438 (+4)
- Миколаївська область – 429 (+4)
- Сумська область – 329 (+2)
- Полтавська область – 319 (+3)
- Херсонська область – 201 (+3)
- Луганська область – 87 (+3)
Коронавірус у ЗСУ
За останню добу COVID-19 виявили ще в 10 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 155 людей.
Скільки медиків заразилися COVID-19
За минулу добу наявність коронавірусу виявили у 78 медиків. Загалом в Україні зареєстрували 8 274 випадки зараження коронавірусом серед медичних працівників.
Щонайменше 43 працівників медичної сфери померли від ускладнень, спричинених хворобою. Понад 6 013 медиків вже одужали.
Розповідь лікаря про симптоми і виявлення коронавірусу
Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, який перехворів коронавірус, розповів, що одного ранку він прокинувся і відчув симптоми нездужання. Спершу Сільковський подумав, що його продуло з кондиціонера.
"У перший день було загальне нездужання, на другий день стало гірше і я почав вже підозрювати, що заразився коронавірусом, хоча нічого такого особливого не було", – розповів лікар.
У медика були симптоми як при ГРЗ: боліло горло і піднялася температура. Однак, коли через кілька днів чоловік втратив нюх, він зрозумів, що це коронавірус. Згодом ПЛР-тест підтвердив наявність інфекції.
Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ
Новини про коронавірус у світі 25 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
За даними Worldometers, з початку пандемії коронавірусу у світі виявили 15 975 268 випадків інфікування.
На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 643 476 осіб. 9 766 873 пацієнти побороли захворювання та одужали.
Найбільше випадків підтвердили у США, Бразилії, Індії, Росії і Південній Африці.
Легенда "Барселони" Хаві захворів на коронавірус
Колишній капітан іспанської "Барселони" Хаві заразився коронавірусом. Хаві, який є головним тренером катарського "Аль-Садда", пропустить відновлення футбольного сезону.
"Декілька днів тому я здав позитивний тест на COVID-19. На щастя, я в повному порядку, але, слідуючи протоколу, буду перебувати на самоізоляції, поки не вилікуюсь. Обіймаю всіх і до швидкої зустрічі на футбольних полях!" – написав Хаві в інстаграмі.