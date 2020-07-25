В Україні вперше виявили більше 1100 нових випадків зараження за добу. Колишній капітан іспанської "Барселони" Хаві заразився коронавірусом. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 25 липня.

Новини про коронавірус в Україні 25 липня

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Статистика поширення COVID-19

Станом на 25 липня в Україні зафіксували 63 929 випадків зараження коронавірусом. На жаль, 1 590 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою. Втім, 35 497 пацієнтів вже одужали.

Впродовж останньої доби зареєстрували 1106 нових рекордних випадків інфікування SARS-CoV-2.

Скільки випадків зафіксовано в областях України

Львівська область – 8702 (+114)

Київ – 7525 (+129)

Чернівецька область – 5548 (+63)

Рівненська область – 5542 (+143)

Закарпатська область – 4774 (+68)

Івано-Франківська область – 3937 (+85)

Волинська область – 3503 (+57)

Київська область – 3461 (+40)

Харківська область – 3342 (+65)

Одеська область – 2846 (+97)

Тернопільська область – 2672 (+68)

Вінницька область – 2512 (+50)

Житомирська область – 1691 (+21)

Дніпропетровська область – 1317 (+15)

Хмельницька область – 1037 (+16)

Черкаська область – 897 (+9)

Донецька область – 842 (+12)

Запорізька область – 725 (+13)

Кіровоградська область – 690 (+1)

Чернігівська область – 690 (+11)

Миколаївська область – 539 (+3)

Сумська область – 411 (+14)

Полтавська область – 388 (+10)

Херсонська область – 219 (+1)

Луганська область – 119 (+1)

Скільки підтвердили летальних випадків від ускладнень, викликаних COVID-19

Львівська область – 227 (+6)

Чернівецька область – 211 (+1)

Закарпатська область – 170 (+2)

Івано-Франківська область – 132 (+2)

Київ – 129

Харківська область – 121

Рівненська область – 91

Волинська область – 83 (+3)

Київська область – 59

Вінницька область – 46

Одеська область – 42 (+2)

Тернопільська область – 39 (+3)

Черкаська область – 36

Житомирська область – 35

Кіровоградська область – 33

Дніпропетровська область – 27

Хмельницька область – 23

Запорізька область – 21

Чернігівська область – 17

Полтавська область – 14

Миколаївська область – 12

Донецька область – 11

Сумська область – 7

Херсонська область – 3

Луганська область – 1

Скільки осіб одужали в областях України

Рівненська область – 4335 (+129)

Чернівецька область – 3959 (+92)

Київ – 2748 (+81)

Київська область – 2561 (+50)

Волинська область – 2502 (+61)

Вінницька область – 1926 (+27)

Львівська область – 1919

Харківська область – 1880 (+34)

Закарпатська область – 1835 (+12)

Тернопільська область – 1697 (+16)

Івано-Франківська область – 1443 (+35)

Житомирська область – 1355 (+26)

Одеська область – 1228 (+1)

Дніпропетровська область – 1071 (+1)

Хмельницька область – 878 (+15)

Черкаська область – 653 (+8)

Кіровоградська область – 626 (+2)

Запорізька область – 576 (+9)

Донецька область – 502

Чернігівська область – 438 (+4)

Миколаївська область – 429 (+4)

Сумська область – 329 (+2)

Полтавська область – 319 (+3)

Херсонська область – 201 (+3)

Луганська область – 87 (+3)

Коронавірус у ЗСУ

За останню добу COVID-19 виявили ще в 10 військовослужбовців. Наразі у Збройних силах України на COVID-19 хворіють 155 людей.

Скільки медиків заразилися COVID-19

За минулу добу наявність коронавірусу виявили у 78 медиків. Загалом в Україні зареєстрували 8 274 випадки зараження коронавірусом серед медичних працівників.

Щонайменше 43 працівників медичної сфери померли від ускладнень, спричинених хворобою. Понад 6 013 медиків вже одужали.

Розповідь лікаря про симптоми і виявлення коронавірусу

Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, який перехворів коронавірус, розповів, що одного ранку він прокинувся і відчув симптоми нездужання. Спершу Сільковський подумав, що його продуло з кондиціонера.

"У перший день було загальне нездужання, на другий день стало гірше і я почав вже підозрювати, що заразився коронавірусом, хоча нічого такого особливого не було", – розповів лікар.

У медика були симптоми як при ГРЗ: боліло горло і піднялася температура. Однак, коли через кілька днів чоловік втратив нюх, він зрозумів, що це коронавірус. Згодом ПЛР-тест підтвердив наявність інфекції.



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Новини про коронавірус у світі 25 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

За даними Worldometers, з початку пандемії коронавірусу у світі виявили 15 975 268 випадків інфікування.

На жаль, від ускладнень, викликаних COVID-19, померло 643 476 осіб. 9 766 873 пацієнти побороли захворювання та одужали.

Найбільше випадків підтвердили у США, Бразилії, Індії, Росії і Південній Африці.

Легенда "Барселони" Хаві захворів на коронавірус

Колишній капітан іспанської "Барселони" Хаві заразився коронавірусом. Хаві, який є головним тренером катарського "Аль-Садда", пропустить відновлення футбольного сезону.

"Декілька днів тому я здав позитивний тест на COVID-19. На щастя, я в повному порядку, але, слідуючи протоколу, буду перебувати на самоізоляції, поки не вилікуюсь. Обіймаю всіх і до швидкої зустрічі на футбольних полях!" – написав Хаві в інстаграмі.