Врач-анестезиолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский, который переболел коронавирусом, рассказал, как обнаружил у себя инфекцию.

Об этом Павел Николаевич рассказал в интервью изданию ТСН. По его словам, однажды утром он проснулся и почувствовал симптомы недомогания.

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Первая моя мысль: меня продуло кондиционером. В первый день было общее недомогание, на второй день стало хуже и я начал уже подозревать, что заразился коронавирусом, хотя ничего особенного не было,

– вспомнил врач.

В медика были симптомы как при ОРЗ: болело горло и поднялась температура. Сильковский понял, что это именно COVID-19, когда через несколько дней потерял нюх.

"Раньше, когда я болел ОРЗ, то обоняние у меня не исчезало, хотя есть люди, у которых оно исчезает, но не у меня", – сказал он.

Павел Николаевич рассказал, что в это время их отделение закрыли на карантин и заболел один человек. Тогда медицинские работники сдавали тесты ПЦР. Так, у врача лабораторно подтвердили коронавирус. Врач сообщил, что он заразился не в своей больнице (потому что дежурил на выездах и находился дома на связи). Но где точно мужчина подхватил вирус – трудно сказать.

Раньше я выезжал на вызов в один из районов, где через некоторое время в больнице, в частности, у медиков обнаружили коронавирус. Возможно, я с ними контактировал. Не знаю этого,

– рассказал он.

Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала