Лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський, який перехворів коронавірус, розповів, як виявив у себе інфекцію.

Про це Павло Миколайович розповів в інтерв'ю виданню ТСН. За його словами, одного ранку він прокинувся і відчув симптоми нездужання.

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Перша моя думка: мене продуло з кондиціонера. У перший день було загальне нездужання, на другий день стало гірше і я почав вже підозрювати, що заразився коронавірусом, хоча нічого такого особливого не було,

– згадав лікар.

У медика були симптоми як при ГРЗ: боліло горло і піднялася температура. Сільковський зрозумів, що це саме COVID-19, коли через кілька днів втратив нюх.

"Раніше, коли я хворів на ГРЗ, то нюх у мене не зникав, хоча є люди, у яких він зникає, але не у мене", – сказав він.

Павло Миколайович розповів, що у цей час їхнє відділення зачиняли на карантин і захворіла одна людина. Тоді медичні працівники здавали тести ПЛР. Так, у лікаря лабораторно підтвердили коронавірус. Лікар повідомив, що він заразився не у своїй лікарні (тому що чергував на виїздах і перебував вдома на зв'язку). Але де точно чоловік підхопив вірус – важко сказати.

Раніше я виїжджав на виклик в один з районів, де через певний час в лікарні, зокрема, в медиків виявили коронавірус. Можливо, я з ними контактував. Не знаю цього,

– розповів він.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу