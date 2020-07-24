Новости о коронавирусе 24 июля: 972 новых случая, какие лекарства провоцируют тяжелый ход недуга
В Украине обнаружили 972 новых случая инфицирования. Пожилые люди, с инвалидностью и те, кто живет сам, имеют право получить помощь в случае заражения коронавирусом. Ученые обнаружили лекарства, которые осложняют течение заболевания. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 24 июля
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Статистика распространения COVID-19
По состоянию на 24 июля в Украине зафиксировали 62 823 случая заражения коронавирусом. К сожалению, 1 571 человек умер от осложнений, вызванных болезнью. Впрочем, 34 886 пациентов уже выздоровели.
За прошедшие сутки подтвердили 972 новых случаях инфицирования коронавирусом, больше всего – во Львовской области.
- Количество больных медиков выросло на 43 за сутки, в общем в Украине с начала эпидемии инфицировались 8 196 медработников. Более 5 770 уже выздоровели.
- Также обнаружили 17 новых случаев заражения в ВСУ. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 147 человек.
Сколько случаев COVID-19 обнаружили в областях Украины
- Львовская область – 8 588 (+126)
- Киев – 7 396 (+118)
- Черновицкая область – 5 485 (+42)
- Ровненская область – 5 399 (+96)
- Закарпатская область – 4 706 (+65)
- Ивано-Франковская область – 3 852 (+87)
- Волынская область – 3 446 (+45)
- Киевская область – 3 421 (+30)
- Харьковская область – 3 277 (+74)
- Одесская область – 2 749 (+58)
- Тернопольская область – 2 604 (+56)
- Винницкая область – 2 462 (+46)
- Житомирская область – 1 670 (+16)
- Днепропетровская область – 1 302 (+27)
- Хмельницкая область – 1 021 (+13)
- Черкасская область – 888 (+18)
- Донецкая область – 830 (+12)
- Запорожская область – 712 (+12)
- Кировоградская область – 689
- Черниговская область – 679 (+12)
- Николаевская область – 536 (+6)
- Сумская область – 397 (+4)
- Полтавская область – 378 (+7)
- Херсонская область – 218
- Луганская область – 118 (+2)
Сколько людей умерло от осложнений, вызванных коронавирусом:
- Львовская область – 221 (+5)
- Черновицкая область – 210 (+1)
- Закарпатская область – 168 (+2)
- Ивано-Франковская область – 130 (+3)
- Киев – 129 (+1)
- Харьковская область – 121 (+1)
- Ровненская область – 91
- Волынская область – 80 (+1)
- Киевская область – 59
- Винницкая область – 46 (+3)
- Одесская область – 40 (+1)
- Черкасская область – 36
- Тернопольская область – 36
- Житомирская область – 35
- Кировоградская область – 33
- Днепропетровская область – 27 (+1)
- Хмельницкая область – 23
- Запорожская область – 21
- Черниговская область – 17 (+2)
- Полтавская область – 14
- Николаевская область – 12
- Донецкая область – 11
- Сумская область – 7
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 1
Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 24 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти 6 регионов:
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Ивано-Франковская область;
- Львовская область;
- Тернопольская область.
Кто может получить помощь в случае заболевания коронавирусом
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, люди с выявленным COVID-19 , которые живут одни, могут обратиться за помощью в городскую или областную государственную администрацию. Все необходимые предметы гигиены и продукты им должны помочь купить и доставить домой.
Кто еще может получить такую помощь:
- пожилые люди;
- люди с инвалидностью;
- люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или пищевые продукты.
Подробно узнать об этой процедуре можно, позвонив на горячую линию областных администраций.
Новости о коронавирусе в мире 24 июля
Статистика распространения COVID-19 в мире
По данным Worldometers, с начала эпидемии в мире заразились коронавирусом 15 684 191 человек. 637 221 человек умер от осложнений. 9 568 752 пациента выздоровели.
Больше всего случаев обнаружили в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.
Исследования коронавируса
Какие лекарства повышают риск тяжелого течения
Ученые из Бруклинского университета заявили, что лекарства, которые применяют при язве, гастрите и изжоге, могут спровоцировать тяжелое течение коронавирусной болезни и даже повысить риск смерти от COVID-19.
К таким препаратам относятся Омепрозол, Доксилак, Пантопрозол и тому подобное.
Исследователи выяснили, что у пациентов с COVID-19, которые принимали лекарства этой группы, смертность была в 2,3 раза выше, чем среди тех, кто их не принимал. Также у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск тяжелого течения заболевания и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.
По мнению гастроэнтерологов, причина этого в том, что при приеме таких лекарств в организме снижается уровень соляной кислоты.