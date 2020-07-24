В Украине обнаружили 972 новых случая инфицирования. Пожилые люди, с инвалидностью и те, кто живет сам, имеют право получить помощь в случае заражения коронавирусом. Ученые обнаружили лекарства, которые осложняют течение заболевания. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 24 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 24 июля

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Статистика распространения COVID-19

По состоянию на 24 июля в Украине зафиксировали 62 823 случая заражения коронавирусом. К сожалению, 1 571 человек умер от осложнений, вызванных болезнью. Впрочем, 34 886 пациентов уже выздоровели.

За прошедшие сутки подтвердили 972 новых случаях инфицирования коронавирусом, больше всего – во Львовской области.

Количество больных медиков выросло на 43 за сутки, в общем в Украине с начала эпидемии инфицировались 8 196 медработников. Более 5 770 уже выздоровели.



за сутки, в общем в Украине с начала эпидемии инфицировались 8 196 медработников. Более 5 770 уже выздоровели. ​Также обнаружили 17 новых случаев заражения в ВСУ. Сейчас в Вооруженных силах Украины COVID-19 болеют 147 человек.

Сколько случаев COVID-19 обнаружили в областях Украины

Львовская область – 8 588 (+126)

Киев – 7 396 (+118)

Черновицкая область – 5 485 (+42)

Ровненская область – 5 399 (+96)

Закарпатская область – 4 706 (+65)

Ивано-Франковская область – 3 852 (+87)

Волынская область – 3 446 (+45)

Киевская область – 3 421 (+30)

Харьковская область – 3 277 (+74)

Одесская область – 2 749 (+58)

Тернопольская область – 2 604 (+56)

Винницкая область – 2 462 (+46)

Житомирская область – 1 670 (+16)

Днепропетровская область – 1 302 (+27)

Хмельницкая область – 1 021 (+13)

Черкасская область – 888 (+18)

Донецкая область – 830 (+12)

Запорожская область – 712 (+12)

Кировоградская область – 689

Черниговская область – 679 (+12)

Николаевская область – 536 (+6)

Сумская область – 397 (+4)

Полтавская область – 378 (+7)

Херсонская область – 218

Луганская область – 118 (+2)

Сколько людей умерло от осложнений, вызванных коронавирусом:

Львовская область – 221 (+5)

Черновицкая область – 210 (+1)

Закарпатская область – 168 (+2)

Ивано-Франковская область – 130 (+3)

Киев – 129 (+1)

Харьковская область – 121 (+1)

Ровненская область – 91

Волынская область – 80 (+1)

Киевская область – 59

Винницкая область – 46 (+3)

Одесская область – 40 (+1)

Черкасская область – 36

Тернопольская область – 36

Житомирская область – 35

Кировоградская область – 33

Днепропетровская область – 27 (+1)

Хмельницкая область – 23

Запорожская область – 21

Черниговская область – 17 (+2)

Полтавская область – 14

Николаевская область – 12

Донецкая область – 11

Сумская область – 7

Херсонская область – 3

Луганская область – 1



Карантин в Украине продлили: что предусматривают 4 зоны / Инфографика Минздрава

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 24 июля к следующему этапу ослабления карантина не готовы перейти 6 регионов:

Винницкая область;

Волынская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Львовская область;

Тернопольская область.

Кто может получить помощь в случае заболевания коронавирусом

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, люди с выявленным COVID-19 , которые живут одни, могут обратиться за помощью в городскую или областную государственную администрацию. Все необходимые предметы гигиены и продукты им должны помочь купить и доставить домой.

Кто еще может получить такую помощь:

пожилые люди;

люди с инвалидностью;

люди, которые проходят самоизоляцию и не имеют возможности купить те или иные вещи, или пищевые продукты.

Подробно узнать об этой процедуре можно, позвонив на горячую линию областных администраций.

Новости о коронавирусе в мире 24 июля

Статистика распространения COVID-19 в мире

По данным Worldometers, с начала эпидемии в мире заразились коронавирусом 15 684 191 человек. 637 221 человек умер от осложнений. 9 568 752 пациента выздоровели.

Больше всего случаев обнаружили в США, Бразилии, Индии, России и Южной Африке.

Исследования коронавируса

Какие лекарства повышают риск тяжелого течения

Ученые из Бруклинского университета заявили, что лекарства, которые применяют при язве, гастрите и изжоге, могут спровоцировать тяжелое течение коронавирусной болезни и даже повысить риск смерти от COVID-19.

К таким препаратам относятся Омепрозол, Доксилак, Пантопрозол и тому подобное.

Исследователи выяснили, что у пациентов с COVID-19, которые принимали лекарства этой группы, смертность была в 2,3 раза выше, чем среди тех, кто их не принимал. Также у таких пациентов в 2,5 раза повышался риск тяжелого течения заболевания и подключения к аппарату искусственной вентиляции легких.

По мнению гастроэнтерологов, причина этого в том, что при приеме таких лекарств в организме снижается уровень соляной кислоты.