Новое исследование влияния пандемии

В новом исследовании ученые использовали лонгитюдные оценки личности 7109 человек, участвовавших в онлайн-исследовании Understanding America Study.

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Они сравнили пятифакторную модель черт личности – невротизм, экстраверсию, открытость, доброту и добросовестность к пандемии и сейчас. Во время первой фазы пандемии (с марта по декабрь 2020 года) личности были относительно стабильны только с небольшим снижением нейротизма по сравнению с временами перед пандемией.

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Снижение нейротизма не фиксировалось ко второй половине пандемии (2021 – 2022), вместо этого снизились экстраверсия открытости, доброты и добросовестности.

Изменения составляли примерно одну десятую стандартного отклонения, что эквивалентно примерно одному десятилетию нормальной смены личности. Молодые люди продемонстрировали самые большие изменения, а самая старшая группа взрослых не имела значительных изменений в чертах. По мнению ученых, личность младших людей обычно более уязвима, и пандемия также могла оказать более негативное влияние именно на эту возрастную группу.

Исследователи будут продолжать наблюдать за этими людьми, чтобы увидеть, есть ли изменения личности временными или постоянными.