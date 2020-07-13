Сезон фруктов в разгаре, не секрет, что фрукты – это витамины и польза. И следует знать, что те же полезные фрукты являются частыми виновниками острых аллергических реакций и анафилаксии.

Поэтому когда и кому опасно употреблять фрукты объяснила врач-аллерголог Руселевич Майя.

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Почему фрукты могут быть опасными

Причина – в содержании во фруктах белков – переносчиков липидов (LTP) Pru p 3 - и Mal d 3. LTP – это известные аллергены, которые вызывают реакции и имеют перекрестную реактивность.

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LTP содержатся в персиках, абрикосах, сливах и яблоках. Перекрестная реактивность к растительным продуктам, не относящимся к розоцветным, зависит от уровня IgE-антител к LTP персика.

Часто возникает связь реакций: персик – яблоко – полынь – каштан. Если у вас есть реакция на яблоки и чувствительность к белку Mal d 3, вы можете реагировать на другие продукты, содержащие LTP: персик, грецкий орех, другие орехи, виноград. Чтобы выяснить риски, нужна диагностика.

Тяжелые реакции, которые могут возникать после потребления персика или яблока:

Тошнота и рвота.

Отечность губ.

Жжение во рту.

Ощущение першения.

Затрудненное дыхание

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Молекулярная аллергодиагностика

Если результаты аллергопроб покажут сенсибилизацию к белкам Pru p 3 и Mal d 3, то яблоки и персики нельзя употреблять ни красные, ни желтые, ни зеленые, ни свежие, ни консервированные – ни в каком виде.

Если анализ установит другие мажорные белковые структуры, то эти фрукты употреблять можно, но надо поэкспериментировать и найти свой безопасный вариант (запечь или снять кожицу).

А если у вас нет клинических проявлений реакции, но анализ показывает сенсибилизацию, особенно, если не по Pru p 3 - и Mal d 3-белков, значит, можно пробовать, готовить блюда и наслаждаться сезонными фруктами.