Кому и когда опасно есть фрукты и как распознать аллергию на яблоки и персики
Сезон фруктов в разгаре, не секрет, что фрукты – это витамины и польза. И следует знать, что те же полезные фрукты являются частыми виновниками острых аллергических реакций и анафилаксии.
Поэтому когда и кому опасно употреблять фрукты объяснила врач-аллерголог Руселевич Майя.
Читайте также Что произойдет, если есть только фрукты и овощи каждый день
Почему фрукты могут быть опасными
Причина – в содержании во фруктах белков – переносчиков липидов (LTP) Pru p 3 - и Mal d 3. LTP – это известные аллергены, которые вызывают реакции и имеют перекрестную реактивность.
⠀
LTP содержатся в персиках, абрикосах, сливах и яблоках. Перекрестная реактивность к растительным продуктам, не относящимся к розоцветным, зависит от уровня IgE-антител к LTP персика.
Часто возникает связь реакций: персик – яблоко – полынь – каштан. Если у вас есть реакция на яблоки и чувствительность к белку Mal d 3, вы можете реагировать на другие продукты, содержащие LTP: персик, грецкий орех, другие орехи, виноград. Чтобы выяснить риски, нужна диагностика.
Тяжелые реакции, которые могут возникать после потребления персика или яблока:
- Тошнота и рвота.
- Отечность губ.
- Жжение во рту.
- Ощущение першения.
- Затрудненное дыхание
Важно Как отличить пищевую аллергию от непереносимости: признаки
Молекулярная аллергодиагностика
Если результаты аллергопроб покажут сенсибилизацию к белкам Pru p 3 и Mal d 3, то яблоки и персики нельзя употреблять ни красные, ни желтые, ни зеленые, ни свежие, ни консервированные – ни в каком виде.
Если анализ установит другие мажорные белковые структуры, то эти фрукты употреблять можно, но надо поэкспериментировать и найти свой безопасный вариант (запечь или снять кожицу).
А если у вас нет клинических проявлений реакции, но анализ показывает сенсибилизацию, особенно, если не по Pru p 3 - и Mal d 3-белков, значит, можно пробовать, готовить блюда и наслаждаться сезонными фруктами.