Сезон фруктів у розпалі, не секрет, що фрукти – це вітаміни та користь. Та варто знати, що ті ж корисні фрукти є частими винуватцями гострих алергічних реакцій і анафілаксії.

Тож коли і кому небезпечно вживати фрукти пояснила лікарка-алерголог Руселевич Майя.

Читайте також Що станеться, якщо їсти лише фрукти та овочі щодня

Чому фрукти можуть бути небезпечними

Причина – в утриманні у фруктах білків-переносників ліпідів (LTP) Pru p 3- і Mal d 3. LTP – це відомі алергени, які викликають реакції і мають перехресну реактивність.

⠀

LTP містяться в персиках, абрикосах, сливах і яблуках. Перехресна реактивність до рослинних продуктів, що не належать до розоцвітих, залежить від рівня IgE-антитіл до LTP персика.

Часто виникає зв'язок реакцій: персик – яблуко – полин – каштан. Якщо у вас є реакція на яблука і чутливість до білка Mal d 3, ви можете реагувати на інші продукти, що містять LTP: персик, волоський горіх, інші горіхи, виноград. Щоб з'ясувати ризики, потрібна діагностика.

Важкі реакції, які можуть виникати після споживання персика чи яблука:

Нудота та блювання.

Набряклість губ.

Печіння в роті.

Відчуття першіння.

Утруднене дихання

Важливо Як відрізнити харчову алергію від непереносимості: ознаки

Молекулярна алергодіагностика

Якщо результати алергопроб покажуть сенсибілізацію до білків Pru p 3 і Mal d 3, то яблука і персики не можна вживати ні червоні, ні жовті, ні зелені, ні свіжі, ні консервовані – ні в якому вигляді.

Якщо аналіз встановить інші мажорні білкові структури, то ці фрукти вживати можна, але треба поекспериментувати і знайти свій безпечний варіант (запекти або зняти шкірку).

А якщо у вас немає клінічних проявів реакції, але аналіз показує сенсибілізацію, особливо, якщо не по Pru p 3- і Mal d 3-білків, значить, можна пробувати, готувати страви і насолоджуватися сезонними фруктами.