Почему возникают камни в почках и что с этим делать, рассказал уролог Андрей Кондратенко.

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Причины камней в почках

Почечные камни могут образовываться, когда минеральные вещества, которые обычно есть в моче, образуют твердые отложения. Тогда медики говорят о мочекаменной болезни почек.

Уролог объяснил, что причин возникновения мочекаменной болезни почек очень много:

начиная от генетической предрасположенности,

чрезмерного потребления,

неусвоения определенных продуктов питания,

хронических заболеваний мочевыделительной системы,

изменения ph мочи,

и даже недостаточным употреблением жидкости.

Обратите внимание! Риски также возрастают, если в вашем рационе много продуктов, которые содержат оксалаты. Речь о шоколаде, шпинате, орехах. Эти продукты в избытке могут вызвать образование оксалатовых камней.

"Недостаточное потребление жидкости приводит к концентрации мочи, что также способствует их появлению", – добавляет уролог.

Кроме того, стать причиной образования камней в почках могут и некоторые медицинские состояния, например гиперкальциемия или заболевания паращитовидных желез.

Также особенно внимательными следует быть людям, которые имеют родных, у которых в анамнезе есть эта проблема, ведь в таком случае, риск их возникновения может увеличиться.

Камни в почках – симптомы Самый типичный симптом – боль в почках, которая может быть острой и интенсивной. Она может возникнуть внезапно и локализоваться в нижней части спины или стороны живота.

Профилактика образования камней

Уролог советует потреблять больше воды, ведь она помогает растворять камни и способствует их выведению.

Некоторые лекарства могут помочь растворить или уменьшить размер камней, но употреблять их следует только по рекомендации врача. Соответственно, любые назначения должен делать ваш врач.

В тяжелых случаях или при наличии больших камней может быть необходимо хирургическое вмешательство.