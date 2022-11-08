Вред ультраобработанных продуктов

К ультраобработанным относятся многие привычные нам продукты. Помимо вышеперечисленного, это восстановленная мясная продукция, промышленный хлеб, лимонады, консервированные супы, замороженная пицца, пончики, конфеты и прочее.

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Все они содержат вещества, получаемые из промышленных продуктов (трансжиров, сахара, крахмала, белковых изолятов), в них отсутствуют цельные пищевые ингредиенты и часто содержится большое количество ароматизаторов, красителей, эмульгаторов и других добавок. Такие продукты ученые связывают с развитием таких заболеваний как сердечно-сосудистые, сахарный диабет, некоторые виды рака и других.

Новое исследование питания

Чтобы оценить потребление ультраобработанных продуктов по полу и возрастным группам, ученые смоделировали данные национальных репрезентативных обследований рациона в Бразилии за 2017-2018 годы и демографическую информацию о смертности за 2019 год. Выяснилось, что во всех возрастных группах и обоих полов употребление УП варьировалось от 13 до 21% от общего потребления пищи.

Кроме того, ученые установили, что в 2019 году преждевременно умерло 541 160 человек в возрасте от 30 до 69 лет. Из них 261 061 смерть была вызвана заболеваниями неинфекционной природы, которые можно предотвратить.

Ультраобработанные продукты увеличивают риск смерти

Моделирование показало, что около 57 тысяч таких смертей можно отнести к следствию употребления ультрапастеризованных продуктов, что соответствует 10,5% всех преждевременных смертей (в возрасте от 30 до 69 лет) и 21,8% смертей от неинфекционных заболеваний.

Исследователи предполагают, что в странах с высоким уровнем доходов населения, например в Великобритании, Канаде и США, эти показатели будут еще выше. Кроме того, ученые подсчитали, что сокращение потребления УП на 10 – 50% может предотвратить от 5900 до 29 300 случаев преждевременной смерти в Бразилии ежегодно.