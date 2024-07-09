Когда пища переваривается и питательные вещества высвобождаются, клетки поджелудочной железы вырабатывают инсулин, который помогает транспортировать глюкозу из крови к клеткам тела, обеспечивая их энергией.

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Глюкоза, полученная в результате расщепления углеводов, обычно считается основным стимулятором выработки инсулина. Однако, влияние белков и жиров на этот процесс до недавнего времени было изучено недостаточно.

Новое исследование инсулина

Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде провели большое исследование, во время которого анализировали реакцию на инсулин у разных людей в ответ на употребление белков, жиров и углеводов.

В ходе исследования ученые измеряли секрецию инсулина в ответ на глюкозу, аминокислоты и жирные кислоты в клетках поджелудочной железы 140 умерших доноров обоих полов. Был проведен тщательный анализ экспрессии белков и генов в клетках.

Жиры и белки могут вызвать большую выработку инсулина

Большинство клеток показали наибольшую реакцию на глюкозу, однако в 9% клеток показали выраженную реакцию на аминокислоты, а в 8% – на жирные кислоты.

Мы были удивлены, обнаружив высокую изменчивость в реакции на белки и жиры: у одних людей наблюдалась значительная реакция на белки, у других – на жиры,

– отметил Джеймс Джонсон, профессор и соавтор исследования.

Это опровергает устоявшееся мнение о том, что жиры имеют минимальное влияние на выработку инсулина. Благодаря новому пониманию индивидуальных реакций на различные макронутриенты врачи могут разработать персонализированные диетические рекомендации, которые помогают пациентам лучше контролировать уровень сахара и инсулина в крови.

Также была изучена подгруппа клеток от доноров с диабетом 2 типа. Как и ожидалось, у этих клеток была снижена реакция на глюкозу, но реакция на белки оставалась стабильной. Это подтверждает, что диеты с высоким содержанием белка могут быть полезными для лечения пациентов с диабетом 2 типа.

Инсулин играет ключевую роль в поддержании здоровья: от регулирования уровня сахара в крови при диабете до связи с ожирением, увеличением веса и даже некоторыми видами рака, где его уровень аномально высок. Эти открытия может стать основой создания персонализированных пищевых рекомендаций, которые изменят подходы к лечению различных заболеваний.