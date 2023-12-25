Потому и случаются переедание, а потому после праздников часто люди бросаются в строгие диеты и ограничения, что только усугубляет ситуацию и нагрузку на организм. Как следуя семи шагам всего через неделю привести в норму пищеварительную систему после праздников, рассказала врач-диетология Ванда Леванюк.

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Возвратить пищеварительную систему в прежний режим можно с помощью диеты, главный принцип которой: никакой шоковой терапии и кардинальных изменений. Действовать нужно постепенно и мягко,

– предупредила врач.

Семь простых шагов

Вода. Дополнительный стакан воды спасет от переедания. А еще вода поможет быстрее избавиться от токсинов. Вообще поддерживать аква баланс очень принципиально.

Питание. После того, как на праздники в вашей тарелке была преимущественно жирная и "трудная" для желудка пища, полезно добавить в свой ежедневный рацион морковь, свеклу, овощи семейства капустных (белокочанная капуста, брокколи, брюссельская), листовые овощи, зелень. Они помогут печени быстрее восстановиться.

Петрушка и кинзу, ферментированные продукты, как квашеная капуста, помидоры, огурцы – тоже будут уместными, ведь они содержат пробиотики и формируют здоровую микрофлору кишечника.

Орехи и семена содержат жирные кислоты, полезные для печени, и витамины, которые защищают от свободных радикалов и помогают вывести токсины.

Для нормализации пищеварения добавьте в свой рацион больше клетчатки. Но выбирайте крупы из цельного зерна, хлеб грубого помола с отрубями. Устройте себе вегетарианский, а лучше веганский день, когда будете употреблять в пищу только растительную пищу.

Отказ от сахара. Это – основа вашего хорошего самочувствия, восстановление микрофлоры. Обратите внимание на продукты со скрытым сахаром (белый хлеб, йогурты, соусы, творожки и т.п.), их тоже следует ограничить.

Молочные продукты тоже лучше ограничить, ведь могут замедлить пищеварение. Не нужно отказываться от них навсегда, а вот не употреблять их через несколько дней после праздников – будет прекрасной идеей. А кисломолочные продукты (кефир, натуральный йогурт) могут присутствовать в вашем меню.

Детокс от кофе. Этот напиток – плохой союзник послепраздничной диеты. Кроме того, кофеин вызывает тягу к сладкому. Лучше пить зелёный или черный чай без кофеина, а также белый чай, компот.

Будьте активны. Любые физические упражнения станут вашим спасителем. Ходите в спортзал – супер, но можете первую неделю после праздников снизить нагрузку. Занимаетесь дома – прекрасно, или просто много ходите пешком, поднимайтесь по лестнице.