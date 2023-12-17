Сяо Юй госпитализировали в больницу города Тайнань после того, как она пожаловалась на резкую и сильную боль в пояснице. Также у девушки была лихорадка, а анализ крови показал необычайно высокое количество лейкоцитов.

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Уже во время компьютерной томографии врачи увидели, что правая почка девушки просто переполнена камнями.

Сначала девушке назначили курс антибиотиков, затем слили жидкость из почки и провели инвазивную операцию.



На МРТ врачи увидели, что в почке скопилась жидкость и камни / Фото Oddity Central

В ходе операции врачи извлекли более 300 камней размером от 5 миллиметров до 2 сантиметров.



Врачи извлекли из почки девушки более 300 камней / Фото Oddity Central

Причина образования камней в почках

Медики подчеркивают, что существует достаточно много факторов, которые могут стать причиной образования камней в почках, но в конкретном случае с Сяо Юй она вообще не любила пить воду, в то время как любила сладкие соки и чаи.

Именно это и повлекло за собой хроническое обезвоживание – состояние, во время которого моча становится более концентрированной, а минералы в ней кристаллизуются, образуя камни.