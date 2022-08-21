Размер бокалов влияет на количество выпитого алкоголя.

В этом рандомизированном контролируемом исследовании приняли участие 260 семей, потреблявших по меньшей мере две бутылки вина объемом 0,75 литра еженедельно. В течение двух 14-дневных периодов им было предложено купить заранее установленное количество вина для употребления дома в бутылках объемом 0,75 или 3,75 литра в случайном порядке. Некоторые из них получили меньшие (290 мл) или более крупные (350 мл) стаканы.

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Количество потребленного вина в конце каждого 14-дневного периода вмешательства измеряли с помощью фотографий приобретенных бутылок и взвешивали на весах. Использование меньших бокалов уменьшило количество выпитого вина примерно на 6,5% (253 мл в две недели), а питье из меньших бутылок уменьшило количество выпитого вина на 3,6% (146 мл в две недели).

Какое это имеет значение

Вино является самым распространенным алкогольным напитком в Европе, и большая часть его употребляется дома, а не в барах, ресторанах или пабах. Уже известно, что использование больших бокалов увеличивает количество продающегося в ресторанах вина, а размер бокалов в целом резко возрос за последние три десятилетия. Если будет доказано, что влияние размера винного бокала на потребление будет достоверным и сохранится в течение длительного времени, уменьшение размера винных бокалов, используемых на дому, может способствовать политике уменьшения потребления алкоголя.

Эта политика может включать в себя установку высоких цен на стаканы большого размера для увеличения спроса на посуду меньшего размера и регулирование размеров стаканов в барах, ресторанах.