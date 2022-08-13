Команда ученых из Пенсильванского университета (США) выяснила, что даже умеренное потребление алкоголя, например нескольких бокалов пива или вина в неделю, также может снизить общий объем мозга.

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Как происходило новое исследование, влияние алкоголя

Для этого они проанализировали данные более 36000 взрослых. Ученые использовали биомедицинскую информацию, в том числе МРТ головного мозга из британского биобанка. Посредством этой информации эксперты рассчитали количество белого и серого вещества в разных областях мозга. Также участники заполнили анкету, в которой рассказали, сколько алкоголя пьют – диапазон ответов был от полного отказа до четырех и более порций алкоголя в день.

Алкоголь уменьшает мозг и ускоряет его старение

Когда исследователи сгруппировали участников по среднему уровню потребления, обнаружилась небольшая, но очевидная закономерность: количество серого и белого вещества, которое можно было бы предусмотреть по другим характеристикам человека, уменьшалось в соответствии с количеством потребляемого алкоголя.

Употребление от нуля к одной единице алкоголя не сильно влияло на объем мозга, но переход от одной к двум или двум к трем единицам (бокал вина) алкоголя в день был связан с уменьшением как серого, так и белого вещества.

То есть, чем выше уровень потребления алкоголя, тем сильнее уменьшается объем мозга. Например, когда 50-летний человек увеличивает свою дневную дозу с половины бокала пива до целого бокала, в его головном мозге происходят изменения, соответствующие двухлетнему старению. Переход от двух к трем порциям алкоголя в том же возрасте походил на старение на три с половиной года.