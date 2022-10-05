Первые выкуренные сигареты оказывают на мозг начинающего курильщика двойное действие, вызывая одновременно и отвращение, и удовольствие. Впрочем, когда курение превращается в привычку, вместо начального отвращения появляется стойкое влечение к никотину. Считалось, что этот эффект связан с тем, что никотин активирует рецепторы сразу в двух разных частях головного мозга.

Также на тему: Большинство родителей не знают, что их дети используют вейп

Новое исследование курения

Канадские специалисты выяснили, что за противоположные ощущения при первых эпизодах курения отвечают разные группы нейронов вентральной области коры среднего мозга, ответственной за систему вознаграждения и формирование привычек. Чтобы провести опыты выделения этих групп нейронов, исследователи специально вывели лабораторных мышей, лишенных никотиновых рецепторов.

Такие мыши поначалу были неспособны ощущать любое влияние никотина. Затем им искусственно вводили никотиновые рецепторы в различные группы нейронов и, воздействуя на них большими дозами никотина. Ученые выяснили, что удовольствие вызывают нейроны, отвечающие за выработку гамма-аминомасляной кислоты, а неприятные ощущения – высвобождающие дофамин.

Как формируется зависимость от никотина

Ранее считалось, что дофамина, который называют гормоном удовольствия, вызывает только положительные эмоции. Выходит, что никотин активирует нейроны в одной и той же области, откуда они проектируются в разные части мозга. Чем больше человек курит, тем больше у него происходит изменений в рецепторах и процессах передачи сигналов в системе вознаграждения мозга.

Те же дофаминовые нейроны, которые отвечали за чувство отвращения у независимых от никотина животных, у зависимых сигнализировали о вознаграждении. Когда возникает зависимость, в мотивационной системе мозга происходит переключение и речь идет не о том, чтобы чувствовать себя хорошо, а о том, чтобы избавиться от негативных ощущений, вызванных нехваткой никотина в организме.

Это открытие поможет создать эффективный метод лечения для курильщиков, желающих побороть эту привычку по аналогии с антабусным эффектом препаратов, вызывающих тошноту при употреблении спиртного у людей, желающих избавиться от алкогольной зависимости.