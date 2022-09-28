Ученые обнаружили, что родители гораздо реже знают, что ребенок пользуется электронными сигаретами, чем когда он курит обычные сигареты.

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Родители не знают о вейпе

Около 70% родителей или опекунов знают и подозревают, что ребенок курит. В то же время о вейпинге ребенка знают только 40% родителей, установили ученые.

Когда родители думают о табаке, они чаще представляют сигарету, другие продукты им реже приходят в голову,

– сказал доктор Бенджамин Чаффи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, соавтор исследования.

Но к табачной зависимости может привести хоть какой вид курения. В большей части жидкостей для вейпинга содержится никотин, поэтому он также должен находиться в поле зрения родителей.

Почему дети начинают курить

Ученые проанализировали данные популяционного исследования табака и здоровья. Они взяли информацию о более чем 23 тысячах подростков в возрасте 12 – 17 лет. В исследовании было зафиксировано, курит ли каждый из этих подростков и какие предпочитают табачные продукты.

Исследование также показало, что родители с более низким уровнем образования лучше обнаруживают курение детей, и матери внимательнее родителей. Оказалось, в частности, что дети из семей со строгими антитабачными правилами курят на 20 – 26% реже, чем остальные их сверстники.