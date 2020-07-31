В США от коронавирусной болезни умер соратник Дональда Трампа и бывший кандидат в президенты Герман Кейн в возрасте 74 лет.

Заболевание у экс-кандидата в президенты США диагностировали после того, как он принял участие в митинге президента Дональда Трампа в Талсе, штат Оклахома. Мероприятие прошло 20 июня, где много людей находились на близком расстоянии друг от друга без масок. Об этом пишет издание BBC.

Читайте также COVID-19 в мире: ситуация ухудшается, больных становится больше

"Герман Кейн – наш начальник, наш друг, как отец для многих из нас – умер", – говорится в официальном сообщении на сайте компании Кейна.

Германа Кейна госпитализировали в начале июля. Известно, что он в 2006 году преодолел позднюю стадию рака толстой кишки.

Дональд Трамп опубликовал совместное фото с политическим соратником в твиттере и выразил соболезнования.

Он был очень особым человеком ... и, к сожалению, он умер от того, что называется китайским вирусом,

– сказал Трамп.

К слову, США возглавляют антирейтинг стран с наибольшим количеством случаев инфицирования коронавирусом.