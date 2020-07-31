У США від коронавірусної хвороби помер соратник Дональда Трампа і колишній кандидат у президенти Герман Кейн у віці 74 років.

Захворювання в екскандидата в президенти США діагностували після того, як він взяв участь в мітингу президента Дональда Трампа в Талсі, штат Оклахома. Захід пройшов 20 червня, де багато людей перебували на близькій відстані один від одного без масок. Про це пише видання BBC.

Читайте також COVID-19 у світі: ситуація погіршується, хворих стає більше

"Герман Кейн – наш начальник, наш друг, як батько для багатьох з нас – помер", – йдеться в офіційному повідомленні на сайті компанії Кейна.

Германа Кейна госпіталізували на початку липня. Відомо, що він в 2006 році подолав пізню стадію раку товстої кишки.

Дональд Трамп опублікував спільне фото з політичним соратником у твіттері та висловив співчуття.

Він був дуже особливою людиною ... і, на жаль, він помер від того, що називається китайським вірусом,

– сказав Трамп.

До слова, США очолюють антирейтинг країн з найбільшою кількістю випадків інфікування коронавірусом.