В то же время, если вовремя не принять меры, инсулинорезистентность может перерасти в предиабет, а затем в диабет II типа.

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Ведь при этом состоянии глюкоза не перерабатывается и не усваивается, а скапливается в крови. Собственно, это и есть главная опасность этого состояния.

Инсулинорезистентность – что это Инсулинорезистентность – не болезнь, а состояние, когда у жировой и мышечной ткани, а также у печени снижается чувствительность к инсулину.

Эндокринологиня Дина Крылова развенчивает миф, что инсулинорезистентность провоцирует набор весов.

Она объясняет, что действительно, многие из людей с избыточным весом обладают инсулинорезистентностью. Впрочем, не следует путать последствие и причину.

Ибо все наоборот: неконтролируемый набор веса может спровоцировать развитие инсулинорезистентности.

Что становится причиной развития инсулинорезистентности

Инсулинорезистентность может также возникнуть даже из-за малоподвижного образа жизни. Есть и другие факторы, иногда приводящие к этому состоянию. Среди них:

синдром поликистозных яичников (СПКЯ);

гестационный диабет, возникший во время беременности;

рождение ребенка весом более 4 кг;

возраст 45 лет и старше;

высокое АД;

низкий уровень ЛПВП;

высокий уровень триглицеридов (жиров в крови);

заболевание сердца, перенесенный инсульт или наличие болезней кровеносных сосудов шеи или ног.

наличие диабета у родителей, братьев или сестер.

Как бороться с инсулинорезистентностью Действенным способом борьбы с этим состоянием является физическая активность. Спорт может значительно снизить резистентность к инсулину как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе.

Сколько нужно активности, чтобы был эффект

Достаточно просто добавить движения в нашу повседневную жизнь даже без посещения спортзала. Можно двигаться при разговоре по телефону или во время телевизионной рекламы.

Дела по сутки, выгул собаки – это тоже физическая активность.

Идеально каждый день уделять до 30 минут на скорую ходьбу, советует врач. Можно даже разделить эти 30 минут на две 15-минутные или три 10-минутные прогулки.

Питание – еще один фактор влияния

Так, инсулинорезистентность также связана с питанием. Эндокринолог советует для начала снизить размер порции, и главное – половину тарелки должны занимать зелень и овощи.

Конечно, хорошо бы отказаться от жареных блюд, частых перекусов.

А вот волшебной пилюли против резистентности к инсулину не существует. Не следует самостоятельно принимать какие-либо препараты для решения этой проблемы.

По словам врача, иногда все же назначают препараты, снижающие уровень глюкозы в крови, это лекарство для больных диабетом. Но делать это следует исключительно по назначению врача.