Исследователи продолжают изучать сложную роль воспалительных процессов при ожирении и их влиянии на другие показатели, например резистентность к инсулину, контроль уровня глюкозы и риск диабета. Новое исследование, среди всего прочего, показало, как выделяющаяся молекула при низких температурах, борющаяся с воспалением, способна эффективно бороться с ожирением.

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Новое исследование ожирения

Исследование, проведенное учеными из диабетического центра Джослина, ставило целью понять, как легкое хроническое воспаление может привести к проблемам со здоровьем, связанным с ожирением. Предыдущие исследования показали, что влияние холода может улучшить чувствительность к инсулину как у людей, так и грызунов, а также повлиять на выработку липидных медиаторов воспаления в так называемом буром жире.

Бурый жир отличается от белого жира (накапливается на животе и руках) тем, что сжигает липиды и глюкозу для выработки тепла. В этом смысле бурый жир считается "хорошим" жиром, и поэтому он находится в центре многих исследований по борьбе с ожирением – ученые пытаются понять, как эффективно превратить белый жир в бурый.

Как холод помогает сбросить вес

В этом новом исследовании мышей кормили типичной западной диетой с высоким содержанием жиров, чтобы вызвать ожирение. Затем животных помещали в холодные условия с температурой около 4,4 градуса по Цельсию.

В результате оказалось, что их чувствительность к инсулину увеличилась, а метаболизм глюкозы улучшился. Их масса тела тоже снизилась по сравнению с мышами из контрольной группы. Также учёные обнаружили значительное снижение воспаления. Исследования показали, что эти эффекты зависят от выработки природной молекулы бурого жира MaR2.