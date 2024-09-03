Разница между газированной и обычной водой

Газирование происходит путем насыщения фильтрованной воды углекислым газом, который входит в реакцию и образует угольную кислоту. Это делает воду более кислой (с уровнем pH примерно 3,5) по сравнению с негазированной (pH около 6,5–8,5), которая ближе к нейтральной.

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Исследования не подтверждают, что газировка негативно влияет на костную ткань. Да, частое употребление сладких газированных напитков может привести к увеличению количества переломов, но это связано скорее с ожирением.

Когда газировка может вредить

Кислотность газировки может влиять на зубную эмаль, но это не становится проблемой, если вода не содержит сахара или кислоты цитрусовых, которые могут быть вредными для зубов.

Тем, кто страдает от скрежета зубами, нужно быть осторожнее с газированными напитками, поскольку они могут усилить износ эмали. Также газированные напитки могут повлиять на результаты домашнего отбеливания зубов.

Чтобы газировка нанесла заметный вред зубам, необходимо регулярно употреблять ее в большом количестве в течение длительного времени. Для поддержания здоровья зубов после употребления газировки можно выпить стакан обычной воды – это поможет снизить кислотность во рту и очистить зубы.